उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी एवं डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पिछले कुछ समय से तमाम पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हो रहे हैं. इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 103 नए नर्सिंग अधिकारियों (महिला/पुरूष) के बैकलॉग के पदों पर सीधी भर्ती के साथ ही डेंटल हाइजीनिस्ट के 30 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दिए हैं. चयन आयोग की ओर से जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार, नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर और डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग में 103 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दिया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2025 तय की गई है. सीधी भर्ती में नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारी के लिए 63 पद तय किए गए हैं. इसके अलावा, नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक के लिए 31 पद, नर्सिंग अधिकारी (पुरूष) डिप्लोमाधारक 5 और नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारक के लिए 4 पद रखे गए हैं.

नर्सिंग अधिकारियों के जिन 103 पदों पर भर्ती होनी है, उसके लिए आरक्षण भी निर्धारित किए गए हैं. जिसके तहत, 28 पदों को अनुसूचित जाति, 2 पद अनुसूचित जनजाति, 14 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 49 पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, नर्सिंग अधिकारी पद के लिए वेतनमान 44 हजार 900- 1 लाख 42 हजार 400 (लेवल 7) तय है.