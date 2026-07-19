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स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 71 पदों पर बैचवाइज भर्ती शुरू, 22 जुलाई तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा, "यदि किसी पात्र अभ्यर्थी का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो वह 22 जुलाई से पहले विभाग की वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें. सामान्य वर्ग के 28 पदों के लिए दिसंबर 2010 तक के बैच की अभ्यर्थियां पात्र होंगी. सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 7 पदों के लिए जून 2011 तक के बैच और सामान्य डब्ल्यूएफएफ (वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स) वर्ग के एक पद के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच की अभ्यर्थियां आवेदन कर सकेंगी."

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 71 रिक्त पदों को बैचवाइज आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है. उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें.

किस वर्ग के लिए कितने पद?

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि, अनुसूचित जाति वर्ग के 13 पदों के लिए दिसंबर 2013 तक के बैच, अनुसूचित जाति बीपीएल वर्ग के 3 पदों के लिए दिसंबर 2014 तक के बैच तथा अनुसूचित जाति डब्ल्यूएफएफ वर्ग के एक पद के लिए दिसंबर 2017 तक के बैच की अभ्यर्थियां पात्र होंगी. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 13 पदों के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच, ओबीसी बीपीएल वर्ग के 3 पदों के लिए दिसंबर 2013 तक के बैच और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के 2 पदों के लिए दिसंबर 2013 तक के बैच की अभ्यर्थियां इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी.

रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य

सुरेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि, "बैचवाइज भर्ती में शामिल होने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं कराया है या जिनका नाम सूची में उपलब्ध नहीं है, वे निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, ताकि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित न रहें. सभी पात्र अभ्यर्थी समय रहते अपने दस्तावेजों और पंजीकरण की स्थिति की जांच कर लें. अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा."

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी रोजगार कार्यालय से करें संपर्क

जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि, भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. स्वास्थ्य विभाग की इस बैचवाइज भर्ती से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही प्रशिक्षित स्टाफ नर्सों को रोजगार का अवसर मिलेगा. विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की है.

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