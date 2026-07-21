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उत्तराखंड में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के तमाम विभागों में खाली पड़े लेखाकार, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक, कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा), कैशियर कम सहायक लेखाकार के खाली पड़े 379 पदों पर भर्ती होनी है. समूह 'ग' के इन सभी पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 जुलाई को विज्ञापन जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही भर्ती संबंधित सभी तिथियों का भी ऐलान कर दिया है. जिसके तहत इन सभी पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी. साथ ही लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 रखी गई है. हालांकि, आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की उम्र 21 से अधिकतम 42 साल रखा गया है. ऑनलाइन करें आवेदन: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, तमाम विभागों के 18 पदनामों पर 379 पदों पर भर्ती होनी है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशल वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in/ पर जाकर 15 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल का प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति (फोटो सोर्स- UKSSSC)