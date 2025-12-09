ETV Bharat / state

बिहार में 10 दिसंबर को मेगा जॉब कैंप, टाटा स्टील प्रोजेक्ट में इतने पदों पर भर्ती, सैलरी के साथ मिलेगा बोनस

भोजपुर में 10 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन होने जा रहा है. टाटा स्टील प्रोजेक्ट के लिए 95 पदों पर बहाली होगी. पढ़ें खबर.

BHOJPUR JOB CAMP
भोजपुर में जॉब कैंप (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

December 9, 2025

भोजपुर: बिहार में जिला नियोजनालय भोजपुर की ओर से बुधवार 10 दिसंबर, 2025 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प नियोजनालय परिसर, कृषि भवन आरा में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। इस मेले में ओडिशा स्थित ओडिसी स्कैफोल्डर प्राइवेट लिमिटेड (जॉइंट वेंचर टाटा स्टील लिमिटेड) के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी.

95 पदों पर होगी बहाली: कुल 95 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. इनमें सुपरवाइजर के 35 पद और स्कैफोल्डर के 60 पद शामिल हैं. दोनों पदों पर चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की ओर से आकर्षक वेतन के साथ-साथ कई सुविधाएं भी दी जाएंगी.

सुपरवाइजर पद की योग्यता व सैलरी: सुपरवाइजर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. उम्मीदवार की आयु 22 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के अलावा 35,000 रुपये वार्षिक बोनस दिया जाएगा.

स्कैफोल्डर पद के लिए न्यूनतम 8वीं पास: स्कैफोल्डर के 60 पदों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 21,000 रुपये मासिक वेतन तथा 35,000 रुपये सालाना बोनस मिलेगा.

निशुल्क भोजन-आवास की सुविधा: दोनों पदों पर चयनित सभी अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से निशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. काम का स्थान मुख्य रूप से ओडिशा में होगा, जहां टाटा स्टील के प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

कैंप में ही होगा ऑन-द-स्पॉट चयन: जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन मौके पर ही (ऑन-द-स्पॉट) किया जाएगा. इंटरव्यू के बाद तुरंत जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा. कैम्प में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

"इच्छुक उम्मीदवार NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जॉब कैम्प में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा."-प्रणव प्रतीक, पदाधिकारी, जिला नियोजन

जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन: इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो (04 प्रतियां) तथा अपडेट बायोडाटा जरूर लाएं. साथ ही नेशनल करियर सर्विस पोर्टल www.ncs.gov.in पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना लाभकारी रहेगा. बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए समय से पहले पहुंचें.

