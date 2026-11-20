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बिहार विधान परिषद में 52 पदों की भर्ती रद्द, सफल 50 अभ्यर्थी दक्षता जांच में नहीं हुए शामिल

बिहार विधान परिषद में भर्ती रद्द ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय ने सीधी भर्ती से जुड़े एक बड़े फैसले में 52 रिक्त पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35, निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के 10 और निजी सहायक (PA) के 7 पद शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किए गए सभी 50 अभ्यर्थी दोबारा आयोजित दक्षता परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए. इसके बाद सचिवालय ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया.

पारदर्शिता के लिए दोबारा परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका दूर करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सचिवालय ने सफल अभ्यर्थियों की दोबारा व्यावहारिक जांच कराने का फैसला लिया था. इसके तहत टाइपिंग और शॉर्टहैंड टेस्ट आयोजित किए जाने थे. परीक्षा के लिए तीन विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी. साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती और हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने की व्यवस्था की गई थी.

डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी और निजी सहायक की नियुक्तियां निरस्त (ETV Bharat) डाटा एंट्री के 35 पदों पर सन्नाटा

विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों पर बहाली होनी थी. अंतिम परीक्षा में सफल 33 उम्मीदवारों को 18 नवंबर 2026 को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था. परीक्षा दो पालियों में मुख्य भवन में आयोजित होनी थी लेकिन निर्धारित समय पर कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद सभी 33 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया और 22 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति आदेश, ज्ञापांक 3694(2) वि.प., रद्द कर दिया गया. एलडीसी के सभी 10 अभ्यर्थी भी अनुपस्थित

निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों का भी यही हाल रहा. अंतिम परीक्षा में सफल सभी दस अभ्यर्थियों को 18 नवंबर को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था लेकिन इस परीक्षा में भी एक भी उम्मीदवार नहीं पहुंचा. नतीजतन सचिवालय ने सभी दस अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए 22 सितंबर 2026 के नियुक्ति आदेश, ज्ञापांक 3693(2)वि.प., को निरस्त कर दिया.