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28 अप्रैल को 360 पदों पर भर्ती, जशपुर में रोजगार का सुनहरा अवसर

जशपुर रोजगार मेला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

⦁ सिक्योरिटी गार्ड के 20 पद (योग्यता 10वीं/12वीं)

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 11:00 बजे रोजगार कार्यालय, जशपुर में पहुंचना होगा. जिला रोजगार अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना दस्तावेजों के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

जशपुर: 28 अप्रैल को जशपुर में रोजगार मेला लग रहा है. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जशपुर ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों के जरिए कुल 360 पदों पर भर्ती की जाएगी.

⦁ फाइनेंस ऑफिसर के 10 पद (योग्यता 10वीं/12वीं)

⦁ कंप्यूटर ऑपरेटर के 10 पद (योग्यता 12वीं के साथ DCA)

⦁ रिसेप्शनिस्ट के 5 पद (योग्यता 12वीं के साथ DCA)

⦁ स्टाफ नर्स के 5 पद (योग्यता नर्सिंग)

Parishram Human Resource द्वारा 300 पदों पर भर्ती

⦁ मीटर इंस्टॉलेशन कार्य के लिए भर्ती की जाएगी

⦁ आईटीआई एवं नॉन-आईटीआई दोनों प्रकार के अभ्यर्थी पात्र होंगे.

⦁ तकनीकी और सामान्य दोनों वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर

Svatantra Microfin Pvt. Ltd. में दस पद पर भर्ती

⦁ फील्ड ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती

⦁ न्यूनतम योग्यता 10वीं पास

रोजगार मेले की विशेषता

इस मेले में 10वीं पास से लेकर तकनीकी एवं नर्सिंग योग्यताधारी युवाओं के लिए अलग-अलग पद उपलब्ध हैं, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की संभावना है. जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर रोजगार मेले में भाग लें.