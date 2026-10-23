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यूपी में टीजीटी के 17735 पदों पर भर्ती, 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन, 23-24 दिसंबर को होगी परीक्षा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने प्रदेश 17735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी. अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर यह भर्ती होनी है.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सुगमता एवं प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है.

अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पहले ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करें, उसके बाद ही प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक पद हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों की शैक्षिक अर्हता एवं पात्रता के संबंध में अलग से कोई व्यक्तिगत परामर्श नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं.

निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का भली-भांति अध्ययन करने के बाद निर्धारित तिथियों में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार, विज्ञापन का प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को कर दिया गया है. ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी.

अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है. यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो उसमें संशोधन 26 नवंबर तक किया जा सकता है. भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 और 24 दिसंबर 2026 को निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा.

सबसे अधिक पद हिंदी के लिए-

हिंदी: 2,791 पद

अंग्रेजी: 2,517 पद

सामाजिक विज्ञान: 2,482 पद

विज्ञान: 2,493 पद

गणित: 2,349 पद

संस्कृत: 1,289 पद

शारीरिक शिक्षा: 849 पद

गृह विज्ञान: 798 पद

चित्रकला: 775 पद

जीव विज्ञान: 660 पद

शैक्षिक योग्यता: संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री जरूरी है. साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड. (शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड/डीपीई) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए.