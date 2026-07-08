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बिहार पुलिस में एसआई के 150 पदों पर भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल

पटना : बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 9 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर पूरी की जाएगी. सब इंस्पेक्टर के लिए लंबे समय के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जा रहा है. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा मेंस में पहली बार 50 अंक के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है.

150 पदों पर होगी नियुक्ति : जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें 60 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 27, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 24, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 18, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा बिहार की मूल निवासी महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए भी 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी : प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने इस वैकेंसी के बारे में बताते हुए कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इस परीक्षा के आधार पर वैकेंसी से 10 गुना अधिक रिजल्ट मेंस के लिए जारी किया जाएगा. यानी 1500 अभ्यर्थी क्वालीफाई करेंगे.

हिंदी और अंग्रेजी की जांची जाएगी बुद्धिमत्ता : कुमार प्रियांक ने बताया कि इसके बाद मेंस परीक्षा का आयोजन होगा जिस दिन दो पेपर एक दिन ही होंगे. पहला पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी. प्रत्येक गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक कट जाएंगे. इसी दिन दूसरा पेपर एक घंटा का होगा जो 50 अंक का होगा. यह लिखित परीक्षा है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की बुद्धिमत्ता जांची जाएगी. 15-15 अंक के हिंदी और अंग्रेजी के निबंध होंगे. इसके अलावा 10 अंक का अंग्रेजी का एक संक्षेपण होगा और 10 अंक का हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ नहीं : इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. सबसे खास बात यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ शामिल नहीं है. ऐसे में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वह इस परीक्षा को दे सकते हैं. सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में दौड़ नहीं है और यह सबसे महत्वपूर्ण है. शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है. जबकि एससी और एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होगी. सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर तय की गई है.