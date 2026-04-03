हिमाचल में 210 पदों पर भर्ती, 6 से 13 अप्रैल तक अलग-अलग स्थानों पर कैंपस इंटरव्यू
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 6 अप्रैल से इंटरव्यू होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका सामने आया है. जिला सिरमौर रोजगार कार्यालय नाहन के माध्यम से विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 210 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं. जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग दिन इन पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित करेंगी, जिनमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं.
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मैसर्ज स्काय मर्चेंट इंटरनेशनल, पंथाघाटी शिमला मार्केटिंग मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग मैनेजर/मैनेजमेंट ट्रेनी के 30 पद के लिए इंटरव्यू करेगी.
इसके लिए कैंपस इंटरव्यू 6 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय नाहन में आयोजित होगा. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या उससे अधिक निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतन के साथ मुफ्त आवास सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
7 अप्रैल को 50 फील्ड सर्वेयर पदों पर भर्ती
उन्होंने बताया कि मैसर्ज जीओमाटेक्स साइंस टेक्नोलॉजी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता 50 पुरुष फील्ड सर्वेयर पदों के लिए भर्ती करेगी. इसके लिए इंटरव्यू 7 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय नाहन में होगा. इन पदों के लिए आयु 18 से 40 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्धारित न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा.
120 सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर पदों के लिए इंटरव्यू
सिस (सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज) इंडिया लिमिटेड द्वारा 120 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर शामिल हैं.इन पदों के लिए इंटरव्यू अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होंगे.
- 08 अप्रैल : उपरोजगार कार्यालय राजगढ़
- 09 अप्रैल : उपरोजगार कार्यालय सराहां
- 10 अप्रैल : उपरोजगार कार्यालय संगड़ाह
- 13 अप्रैल : उपरोजगार कार्यालय पांवटा साहिब
इन पदों के लिए आयु सीमा 19 से 40 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे अधिक रखी गई है. वेतनमान 17,500 से 24,000 रुपए निर्धारित किया गया है.
जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- हिमाचली प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है. इच्छुक उम्मीदवार विभागीय पोर्टल EEMIS पर पंजीकरण कर अपनी प्रोफाइल के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
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