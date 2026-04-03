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हिमाचल में 210 पदों पर भर्ती, 6 से 13 अप्रैल तक अलग-अलग स्थानों पर कैंपस इंटरव्यू

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका सामने आया है. जिला सिरमौर रोजगार कार्यालय नाहन के माध्यम से विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 210 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं. जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग दिन इन पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित करेंगी, जिनमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं.

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मैसर्ज स्काय मर्चेंट इंटरनेशनल, पंथाघाटी शिमला मार्केटिंग मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग मैनेजर/मैनेजमेंट ट्रेनी के 30 पद के लिए इंटरव्यू करेगी.

इसके लिए कैंपस इंटरव्यू 6 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय नाहन में आयोजित होगा. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या उससे अधिक निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतन के साथ मुफ्त आवास सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

7 अप्रैल को 50 फील्ड सर्वेयर पदों पर भर्ती

उन्होंने बताया कि मैसर्ज जीओमाटेक्स साइंस टेक्नोलॉजी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता 50 पुरुष फील्ड सर्वेयर पदों के लिए भर्ती करेगी. इसके लिए इंटरव्यू 7 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय नाहन में होगा. इन पदों के लिए आयु 18 से 40 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्धारित न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा.

120 सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर पदों के लिए इंटरव्यू

सिस (सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज) इंडिया लिमिटेड द्वारा 120 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर शामिल हैं.इन पदों के लिए इंटरव्यू अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होंगे.