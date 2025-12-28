ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 दिसंबर को जॉब कैंप, 100 पदों पर सीधी भर्ती

बेगूसराय में 29 दिसंबर को जॉब कैंप में 100 पदों पर होगी सीधी भर्ती. योग्यता 8वीं/10वीं/ITI, आयु 18-42 साल, जानें सैलरी.

Begusarai job camp
बेगूसराय में जॉब कैंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 28, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
बेगूसराय:बिहार के बेगूसराय जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तहत जिला नियोजनालय बेगूसराय निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन कर रहा है.

जॉब कैंप में चयन प्रक्रिया: यह जॉब कैंप 29 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा. सबसे खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि केवल इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इससे अधिक से अधिक युवा आसानी से भाग ले सकें.

Begusarai job camp
29 दिसंबर को जॉब कैंप (ETV Bharat)

क्या है स्थान और समय: जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन (आईटीआई कैंपस), पनहास, बेगूसराय में सुबह 10 बजे से शुरू होगा. निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी Elite Foods Private Limited युवाओं का चयन करेगी.

रिक्त पद और योग्यता: कुल 100 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसमें प्रोडक्शन हेल्पर के 50 पद और पैकिंग हेल्पर के 50 पद शामिल हैं. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं या आईटीआई पास रखी गई है. आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के युवा लाभ उठा सकें.

सैलरी और सुविधाएं: चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह इन-हैंड सैलरी मिलेगी. इसके अलावा ESIC, PF, ग्रेच्युटी, बोनस जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. बाहर से आने वाले युवाओं के लिए कंपनी की ओर से रहने और खाने की व्यवस्था भी होगी, जो इस अवसर को और आकर्षक बनाती है.

Begusarai job camp
एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य (ETV Bharat)

पोस्टिंग की जानकारी: चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग होसुर (बेंगलुरु के पास), तमिलनाडु त्रिशूर और कोच्चि जिला, केरल में की जाएगी. इससे बेगूसराय और आसपास के जिलों के युवाओं को देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा.

भाग लेने की शर्त: जॉब कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल (National Career Service Portal) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. जो युवा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे कैंप से पहले https://www.ncs.gov.in पर पंजीकरण करा लें. जिला नियोजनालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदान करने तक सीमित है. इच्छुक युवा इस अवसर का लाभ उठाकर अपना करियर संवार सकते हैं.

