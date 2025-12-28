ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 दिसंबर को जॉब कैंप, 100 पदों पर सीधी भर्ती

बेगूसराय में जॉब कैंप ( ETV Bharat )

बेगूसराय:बिहार के बेगूसराय जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तहत जिला नियोजनालय बेगूसराय निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन कर रहा है. जॉब कैंप में चयन प्रक्रिया: यह जॉब कैंप 29 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा. सबसे खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि केवल इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इससे अधिक से अधिक युवा आसानी से भाग ले सकें. 29 दिसंबर को जॉब कैंप (ETV Bharat) क्या है स्थान और समय: जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन (आईटीआई कैंपस), पनहास, बेगूसराय में सुबह 10 बजे से शुरू होगा. निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी Elite Foods Private Limited युवाओं का चयन करेगी. रिक्त पद और योग्यता: कुल 100 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसमें प्रोडक्शन हेल्पर के 50 पद और पैकिंग हेल्पर के 50 पद शामिल हैं. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं या आईटीआई पास रखी गई है. आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के युवा लाभ उठा सकें.