नौकरी चाहिए तो 11 नवंबर को रुद्रपुर पहुंचें, भर्ती मेले में 35 कंपनियां 1500 युवाओं को देंगी रोजगार
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में रुद्रपुर सेवायोजन कार्यालय में भर्ती मेला आयोजित हो रहा है, पूरी जानकारी के लिए ये खबर पढ़ें
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2025 at 10:46 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 11:01 AM IST
रुद्रपुर: राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा 11 नवम्बर को रुद्रपुर कार्यालय में भर्ती मेले का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 35 से अधिक नामी गिरामी कंपनियां लगभग 15 सौ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगी. इसके लिए अभ्यर्थी को नेशनल करियर सर्विस एप में रजिस्ट्रेशन करना होगा.
रुद्रपुर में लगेगा रोजगार भर्ती मेला: राज्य को 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर इसे रजत जयंती के रूप में मना रही है. विभागों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग भी युवाओं को रोजगार देने के लिए 11 नवंबर को जिला सेवायोजन कार्यालय रुद्रपुर में एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है.
35 कंपनियां 1500 युवाओं को देंगी रोजगार: इस रोजगार मेले में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस फार्मा, हेल्थ केयर आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 35 से अधिक नामी गिरामी कंपनियों द्वारा 1500 से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे.
इस साल जिले में 10 छोटे रोजगार मेले लग चुके हैं: रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नेशनल करियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर अनिवार्य रूप से करना होगा. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान सेवायोजन विभाग द्वारा 10 छोटे रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. इन मेलो में 126 बेरोजगारों को रोजगार मिला.
5 साल में 74 रोजगार मेलों से 1081 युवाओं को मिला रोजगार: पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा 74 रोजगार मेले लगाए गए. इसमें 1081 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान हुए. 1 जनवरी 2025 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक उधम सिंह नगर जिला सेवा आयोजन कार्यालय में जनपद के कुल 43,638 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण कराया है.
युवा इन नंबरों पर करें संपर्क: जिला सेवायोजन अधिकारी राजेश दुर्गापाल ने बताया कि-
इस रोजगार मेले में आठवीं, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता धारी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है. अभ्यर्थी अपने शैक्षिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी और छाया प्रतियां, आधार कार्ड, बायोडाटा व दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पहुंचें. इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं होगा. अधिक जानकारी हेतु 05944 -250691 पर संपर्क कर सकते हैं.
-राजेश दुर्गापाल, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधमसिंह नगर-
राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष: गौरतलब है कि उत्तराखंड इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रहा है. उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी. 1 नवंबर से ही राज्य में विभिन्न कार्यक्रम राज्य स्थापना को लेकर मनाए जा रहे हैं. राज्य स्थापना के दिन 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ रहे हैं.
