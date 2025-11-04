ETV Bharat / state

नौकरी चाहिए तो 11 नवंबर को रुद्रपुर पहुंचें, भर्ती मेले में 35 कंपनियां 1500 युवाओं को देंगी रोजगार

रुद्रपुर: राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा 11 नवम्बर को रुद्रपुर कार्यालय में भर्ती मेले का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 35 से अधिक नामी गिरामी कंपनियां लगभग 15 सौ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगी. इसके लिए अभ्यर्थी को नेशनल करियर सर्विस एप में रजिस्ट्रेशन करना होगा.

रुद्रपुर में लगेगा रोजगार भर्ती मेला: राज्य को 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर इसे रजत जयंती के रूप में मना रही है. विभागों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग भी युवाओं को रोजगार देने के लिए 11 नवंबर को जिला सेवायोजन कार्यालय रुद्रपुर में एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है.

35 कंपनियां 1500 युवाओं को देंगी रोजगार: इस रोजगार मेले में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस फार्मा, हेल्थ केयर आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 35 से अधिक नामी गिरामी कंपनियों द्वारा 1500 से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे.

इस साल जिले में 10 छोटे रोजगार मेले लग चुके हैं: रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नेशनल करियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर अनिवार्य रूप से करना होगा. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान सेवायोजन विभाग द्वारा 10 छोटे रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. इन मेलो में 126 बेरोजगारों को रोजगार मिला.