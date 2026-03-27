ETV Bharat / state

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का फिर शुरू होगा सिलसिला, 18 अप्रैल से सालभर बैक-टू-बैक होंगे कंपटीशन एग्जाम

अप्रैल से शुरू होकर पूरे साल चलने वाला परीक्षा कैलेंडर लाखों युवाओं के लिए अवसर और बोर्ड के लिए चुनौती दोनों लेकर आ रहा है.

Recruitment calendra 2026
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) अब एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू करने जा रहा है. जनवरी के अंत में लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाओं के बाद करीब दो महीने का ब्रेक रहा, लेकिन अब 18 अप्रैल से दोबारा परीक्षा कैलेंडर रफ्तार पकड़ने वाला है.

फरवरी और मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूली परीक्षाएं आयोजित की जा रही थीं. बोर्ड के आग्रह पर इस दौरान भर्ती परीक्षाएं टाल दी गई थीं, ताकि व्यवस्थाओं पर दबाव न पड़े. अब परीक्षाओं का यह अंतराल खत्म हो चुका है और अप्रैल से लगातार परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. भर्ती परीक्षाओं की नई शृंखला की शुरुआत 18 अप्रैल को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से होगी. इसके बाद मई-जून में क्रमशः प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और वनपाल (सीधी भर्ती) परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है. इसके अलावा इसी वर्ष कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती, एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) भर्ती और टीचिंग एसोसिएट्स की भर्तियां भी प्रस्तावित हैं.

पढ़ें: आरपीएससी: वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी, 13 हजार 839 पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षाएं

अप्रैल-मई-जून में होने वाली परीक्षाएं :

परीक्षा सीईटी/नॉन सीईटी आयोजन तिथि
कृषि पर्यवेक्षकनॉन सीईटी 18 अप्रैल

प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)

प्रयोगशाला सहायक/ कनिष्ठ सहायक (विज्ञान)

नॉन सीईटी

नॉन सीईटी

9 मई

10 मई

वनपाल सीईटी सीईटी (सीनियर सेकेंडरी)28 जून

महिला पर्यवेक्षक भर्ती और सीईटी अटकी: महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा फिलहाल अनिश्चितता में है. इस भर्ती पर राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से आपत्ति प्रक्रिया लगाई गई है. यही कारण है कि इसकी परीक्षा तिथि अभी तय नहीं हो सकी है. इसी तरह राज्य सरकार की ओर से समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर भी दिशा-निर्देश आने बाकी हैं. इनके आधार पर आगे की कई भर्तियों का शेड्यूल तय होगा.

एलडीसी भर्ती में 5.92 लाख अभ्यर्थी: बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि एलडीसी भर्ती इस साल की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल होगी. इसमें करीब 5.92 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. बोर्ड की कोशिश है कि परीक्षा को एक ही दिन में आयोजित किया जाए. इसमें दो पेपर होते हैं, ऐसे में योजना यह है कि पहली पाली में पहला पेपर और दूसरी पाली में दूसरा पेपर आयोजित किया जाए, ताकि परीक्षा एक ही दिन में पूरी हो सके.

कॉलेज एजुकेशन में बड़ी भर्ती: इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में भी बड़ी भर्ती की तैयारी है. टीचिंग एसोसिएट्स (32 ट्रेड) के पदों के लिए भर्ती प्रस्तावित है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस भर्ती को लेकर आवेदन अगले महीने शुरू होने की संभावना है, जबकि परीक्षा अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है. यह भर्ती कॉलेज शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भर्तियों में मानी जा रही है.

सालभर फुल रहेगा परीक्षा कैलेंडर: बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 में करीब 25 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. ऐसे में अप्रैल से लेकर साल के अंत तक लगातार परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा. बहरहाल, दो महीने के ब्रेक के बाद अब राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने जा रही है. अप्रैल से शुरू होकर पूरे साल चलने वाला यह परीक्षा कैलेंडर लाखों युवाओं के लिए अवसर और बोर्ड के लिए चुनौती दोनों लेकर आ रहा है.

TAGGED:

RECRUITMENT EXAMINATIONS
RAJASTHAN STAFF SELECTION BOARD
RPSC AJMER
एलडीसी भर्ती
RECRUITMENT CALENDRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.