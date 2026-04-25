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UP होमगार्ड भर्ती परीक्षा : 1,053 केंद्रों पर हजारों छात्र दे रहे एग्जाम, कड़ी चौकसी, ये बरतें सावधानी

41424 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं.

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UP होमगार्ड भर्ती परीक्षा : 1,053 केंद्रों पर हजारों छात्र दे रहे एग्जाम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 1:56 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज यानी शनिवार से शुरू हो गई है. प्रदेशभर में आयोजित इस परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न हुई. राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी गई. परीक्षा से तीन दिन पहले ही विभाग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए थे. पहली पाली की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी दिखी. परीक्षार्थियों के अनुसार पेपर काफी संतुलित और आसान था. हालांकि कुछ सवालों ने थोड़ा उलझाया, लेकिन कुल मिलाकर अभ्यर्थियों ने इसे सरल बताया.

होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1053 केंद्र बनाए गए हैं. 41424 पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. आवेदनों को देखते हुए भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना यूपी पुलिस के सामने चुनौती है, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इस भर्ती परीक्षा का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है. पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है. यूपी पुलिस इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जहां एक ओर सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है. परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एसटीएफ भी सक्रिय है.

पेपर उपलब्ध कराने की फर्जी पोस्ट पर एक्शन

होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने की फर्जी पोस्ट कर वसूली की कोशिश करने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. आरोपियों ने टेलीग्राम पर 'EXAM PAPER WALLAH' नाम से चल रहे चैनल पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने की फर्जी पोस्ट कर वसूली करने की कोशिश की थी. जिसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर हुसैनगंज थाने में टेलीग्राम पर 'EXAM PAPER WALLAH' नाम से चल रहे चैनल पर एफआईआर दर्ज कराई है. @PAPER_MAFIAY के नाम यूपी होमगार्ड पेपर उपलब्ध कराने का मैसेज वायरल किया जा रहा था. पैसे वसूली के लिए पेपर के बदले पेमेंट के लिए क्यूआर कोड भी वायरल किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ ठगी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई.

यहां कर सकते हैं शिकायत

पुलिस भर्ती बोर्ड सोशल मीडिया सेल के जरिए व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म पर निगरानी बनाए हुए है. परीक्षा में नकल, पेपर लीक, सॉल्वर गैंग की शिकायत के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से व्हाट्सएप नंबर 9454457951 जारी किया गया है. इस पर शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. satarkta.policeboard@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.

25 लाख से अधिक आवेदन
होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के तहत 41424 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. 25 अप्रैल से परीक्षा भी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश में 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. यह परीक्षा तीन दिन तक आयोजित की जाएगी.

लिखित के बाद होगी शरीरिक परीक्षा
होमगार्ड के पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा. दोनों परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड के पद पर तैनाती दी जाएगी. बताते चले 18 से 30 वर्ष की आयु वाले युवक जो 10वीं और 12वीं पास हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है. परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी. शारीरिक परीक्षा में पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, महिलाओं के लिए 4.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव होगी, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें होमगार्ड बनाया जाएगा और उन्हें ड्यूटी के हिसाब से ₹600 प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा.

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