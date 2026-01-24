गहलोत बोले-OMR शीट मामले में भजनलाल सरकार की चुप्पी चिंताजनक
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली भाजपा सरकार निष्पक्ष जांच से क्यों बच रही है?
Published : January 24, 2026 at 5:27 PM IST
जयपुर: कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में ओएमआर शीट बदलने का मामला एसओजी के उजागर करने के बाद भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर निशाना साथ रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि भजनलाल सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से क्यों बच रही है? कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है. हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया. बिना किसी भेदभाव के RPSC सदस्य तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर नजीर पेश की. हमने गड़बड़ी मिलने पर कभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर केवल पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की.
पूर्व सीएम ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अब 'जीरो टॉलरेंस' का दावा करने वाली भाजपा सरकार बताए कि वो अपने कार्यकाल (2024-25) के दौरान हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करवाने की घोषणा करने से क्यों बच रही है? क्या भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है?
