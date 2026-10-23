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यूपी में प्रधानाचार्यों के 1475 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानिए कब होगी परीक्षा

प्रधानाचार्य पदों पर निकली भर्ती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) प्रयागराज ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त 2,647 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. जारी विज्ञापन में इंटर के प्रधानाचार्य पद के लिए 1475 और हाईस्कूल वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए 1172 पद शामिल हैं. इन पदों के सापेक्ष ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि इंटर वाले विद्यालयों के लिए विज्ञापित कुल 1475 पदों में बालक विद्यालयों के लिए 1318 पद तथा बालिका विद्यालयों के लिए 157 पद शामिल हैं. विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की गई है. अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पहले ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करें, उसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें.

विज्ञापित पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव एवं पात्रता के संबंध में अलग से कोई व्यक्तिगत परामर्श नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं निर्देश पुस्तिका आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं. 7 जनवरी 2027 को होगी परीक्षा : आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य भर्ती से संबंधित प्रमुख तिथियों के अनुसार, विज्ञापन का प्रकाशन 23 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है. इसी दिन यानी 23 अक्टूबर से ही ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है. अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर निर्धारित की गई है.