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कुशीनगर में थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

कुशीनगर में थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल की मौत. ( ETV Bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसे में रिक्रूट कांस्टेबल की जान चली गई. हनुमानगंज थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल दीपक गुप्ता की मौत हो गई. आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जवान की अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.

दरअसल, कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाने पर रिक्रूट कांस्टेबल के पद पर तैनात दीपक गुप्ता थाना परिसर में करंट की चपेट में आ गए. घटना के बाद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई.