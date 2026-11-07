कुशीनगर में थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर
हनुमानगंज थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल दीपक गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:13 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसे में रिक्रूट कांस्टेबल की जान चली गई. हनुमानगंज थाना परिसर में करंट लगने से रिक्रूट कांस्टेबल दीपक गुप्ता की मौत हो गई. आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जवान की अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
दरअसल, कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाने पर रिक्रूट कांस्टेबल के पद पर तैनात दीपक गुप्ता थाना परिसर में करंट की चपेट में आ गए. घटना के बाद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई.
आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतक कांस्टेबल दीपक गुप्ता मूल रूप से अम्बेडकरनगर जनपद के निवासी थे. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक विवेकानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य लोग सीएचसी तुर्कहा पहुंचे.
सभी ने दिवंगत कांस्टेबल के निधन पर गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की. एक युवा पुलिसकर्मी की इस तरह असमय मौत से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.
फिलहाल इस घटना ने थाना परिसर में बिजली सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक युवा पुलिसकर्मी की असमय मौत से महकमे में शोक है.
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