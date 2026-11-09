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दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, राजधानी को मिलने जा रही पहली यमुना क्रूज सेवा; कल होगा उद्घाटन

यमुना क्रूज सेवा का कल होगा उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी पर पहली बार रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार (10 नवंबर) को सोनिया विहार में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. यह पहल राजधानी में नदी आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

मनोरंजक अनुभव और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य