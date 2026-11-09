दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, राजधानी को मिलने जा रही पहली यमुना क्रूज सेवा; कल होगा उद्घाटन
केंद्र सरकार मंगलवार को यमुना नदी पर पहली बार रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल इसका उद्घाटन करेंगे.
Published : November 9, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी पर पहली बार रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार (10 नवंबर) को सोनिया विहार में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. यह पहल राजधानी में नदी आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
मनोरंजक अनुभव और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य
यह क्रूज सेवा यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर स्ट्रेच पर विकसित की गई है. इसका मकसद लोगों को यमुना पर एक नया मनोरंजक अनुभव देना और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना है. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और हर्ष मल्होत्रा के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी शामिल होंगे. सांसद मनोज तिवारी तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे.
यमुना नदी को नेशनल वॉटरवे-110 का दर्जा
यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत नेशनल वॉटरवे-110 का दर्जा दिया गया है. सोनिया विहार-जगतपुर स्ट्रेच पर रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू करना इस जलमार्ग की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में अहम कदम है. इससे नदी पर मनोरंजक नौकायन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
सेवा शुरू करने से पहले पिछले महीने आईडब्ल्यूएआई और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में क्रूज जहाज का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था. ट्रायल के सकारात्मक नतीजों के बाद अब इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है.
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