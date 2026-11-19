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मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से वसूली की संस्तुति, करोड़ों रुपए के अनियमितता के आरोप

मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ( फाइल फोटो- Anuj Gupta Social Media )

मसूरी: उत्तराखंड के मसूरी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष अनुज गुप्ता मुश्किलों में घिर गए हैं. उन पर ईको टैक्स और रोपवे ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितता से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इतना ही नहीं अब अनुज गुप्ता और ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत की जांच को विजिलेंस को सौंपने की तैयारी भी हो गई है. साथ ही वसूली की संस्तुति भी कर ली गई है. उधर, मामले में अनुज गुप्ता का पक्ष भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जबरदस्ती आरोपी बनाने का आरोप लगाया है.

तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप: दरअसल, मसूरी नगर पालिका के ईको टैक्स और रोपवे ठेकों को लेकर तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कथित अनियमितता के आरोप लगे हैं. जिसमें इन ठेकों के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से सरकारी खजाने को 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए की क्षति होने का मामला शहरी विकास निदेशालय की जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया.