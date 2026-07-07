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हरियाणा में साइबर फ्रॉड के पैसे वापस मिलने की दर 31 प्रतिशत, राष्ट्रीय औसत से 8 गुना ज्यादा

हरियाणा में साइबर फ्रॉड में गंवाए गए पैसे वापस मिलने की दर 31 प्रतिशत. ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय औसत से आठ गुना से भी ज़्यादा है.

cyber fraud funds Recovery rate
cyber fraud funds Recovery rate (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 7, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा में 'मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल' (MRM) के जरिए साइबर फ्रॉड में गंवाए गए पैसे वापस मिलने की दर 31 प्रतिशत रही. MRM एक पोर्टल है. जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून में साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को उनके पैसे वापस पाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया था. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा का ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय औसत (3.85 प्रतिशत) से आठ गुना से भी ज़्यादा है.

हरियाणा में साइबर क्राइम पर सख्ती: 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 'सहयोग पोर्टल' के ज़रिए 14,139 गैर-कानूनी ऑनलाइन कंटेंट हटाए गए. इनमें फ़िशिंग वेबसाइट, फ़र्ज़ी विज्ञापन, धोखाधड़ी वाले सोशल मीडिया पोस्ट और बिना सहमति के शेयर की गई निजी तस्वीरें शामिल थीं. ये आंकड़े हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पेश किए गए.

AI की मदद से अपराध पर लगाम: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर निगरानी और साइबर अपराध की जांच को मज़बूत करने के निर्देश दिए. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा विकसित MRM के तहत, हरियाणा को साइबर फ्रॉड के 7,316 मामलों में पैसे वापसी के 2,241 आदेश मिले.

टेक्नॉलॉजी को दिया जा रहा विस्तार: SP (साइबर) मयंक गुप्ता ने बताया कि "2023 में पंचकूला में स्थापित 'स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (S4C) ने AI इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ऑनलाइन बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध (OCWC), क्रिएटिव अवेयरनेस और सीक्रेट सेल यूनिट्स को जोड़कर अपने कामकाज का दायरा बढ़ाया है. ट्रेनिंग, रिसर्च, डार्क वेब जांच और वर्चुअल डिजिटल एसेट डिवीज़न के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है."

ई-जीरो एफआईआर की सुविधा शुरू: 25 जून को, राज्य ने राष्ट्रीय 1930 हेल्पलाइन के ज़रिए मिलने वाली 1 लाख रुपये से ज़्यादा की साइबर फ्रॉड शिकायतों के लिए 'ई-ज़ीरो FIR' सुविधा शुरू की. इस प्रक्रिया के तहत, शिकायतें अपने आप 'ज़ीरो FIR' में बदल जाती हैं और तुरंत कार्रवाई के लिए संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों को भेज दी जाती हैं.

43 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए: बैठक में नूंह में संगठित साइबर अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच, पुलिस ने 473 स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए FIR दर्ज कीं, 927 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 751 मोबाइल फोन और 1,442 सिम कार्ड ज़ब्त किए, साथ ही 43,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर और उनसे जुड़े 5,007 IMEI नंबर ब्लॉक किए.

3,947 साइबर अपराधी गिरफ्तार: अधिकारियों ने बताया कि 2026 की पहली छमाही में पूरे हरियाणा में 3,947 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने आगे बताया कि जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच लगभग 9,100 पुलिसकर्मियों ने साइबर जांच की ट्रेनिंग ली है, जबकि 675 कर्मी अभी साइबर अपराध की जांच में लगे हुए हैं. मुख्य सचिव ने जन-जागरूकता अभियानों की भी समीक्षा की, जिसके तहत हरियाणा पुलिस ने 2026 के शुरुआती छह महीनों में 1,322 कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 3.14 लाख लोगों तक पहुंची.

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