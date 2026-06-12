रिकवरी एजेंट निकला वाहन चोरी गिरोह का मास्टरमाइंड, ऐसे तैयार करता था वाहनों के फर्जी दस्तावेज
पुलिस अब तक पूर्व में चोरी किए गए करीब 13 से ज्यादा वाहनों को बरामद कर चुकी है.
Published : June 12, 2026 at 4:55 PM IST
अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने अलवर में बढ़ती वाहन चोरी की घटना में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी रिकवरी एजेंट निकला, जिसे वाहनों के बारे में जानकारी थी. थाना पुलिस ने मास्टरमाइंड के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ करने पर कई घटनाओं के खुलासे हुए हैं. पुलिस अब तक पूर्व में चोरी किए गए करीब 13 से ज्यादा वाहनों को बरामद कर चुकी है.
अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गत 24 अप्रैल को वैशाली नगर थाना पुलिस में एक परिवादी ने वाहन चोरी होने का प्रकरण दर्ज कराया. इस प्रकरण में वैशाली नगर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजेश (25) निवासी राजगढ़ और मनीष कुमार (20) निवासी बेलाका को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता लगा की चोरी की घटना का मास्टरमाइंड रिकवरी एजेंट है. अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड ने वाहनों को मॉडिफाई कर बेचा भी है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व में की गई वारदातों को कबूल किया. जिनके पास से 10 मोटरसाइकिल, एक बोलेरो, एक टेंपो, एक इको कार सहित कुल 13 वहां जब्त किए गए हैं. आरोपी लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे.
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पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से मास्टर चाबी, इंजन व चेचिस नंबर बदलने की डाई सेट व फर्जी नंबर प्लेट, ग्राइंडर, हथौड़ी व एक लैपटॉप जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी राजेश बेरवा जो कि फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था, वह वाहनों के इंजन और चेचिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज भी तैयार करता था, जिससे वाहनों को पहचानना मुश्किल हो जाता. उन्होंने बताया पुलिस आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.