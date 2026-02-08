ETV Bharat / state

धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में अपहरण के बाद रिकवरी एजेंट की हत्या, गिरफ्तार आरोपी के घर से शव बरामद

धनबाद पुलिस ने शनिवार से गायब लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल के शव को बरामद किया है.

LOAN RECOVERY AGENT MURDER
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 3:52 PM IST

धनबाद: लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रविवार को सदर थाना क्षेत्र के सूर्य हाइलैंड सोसाइटी स्थित विकास खंडेलवाल के आवास से अमित कुमार अग्रवाल का शव बरामद हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया.

परिजनों ने पुलिस को दी थी 15 लाख रुपये की फिरौती की जानकारी

इससे पहले परिजनों ने पहले ही अमित कुमार अग्रवाल के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि अमित कुमार के मोबाइल फोन पर 15 लाख रुपये की फिरौती की मांग की जा रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जांच तेज की.

जानकारी देते डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम (Etv bharat)

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम के अनुसार, मोबाइल लोकेशन के आधार पर विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर अमित अग्रवाल का शव बरामद किया गया है.

आरोपी-मृतक के बीच चल रहा था लोन सेटलमेंट को लेकर विवाद

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच करीब एक करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि शनिवार देर शाम अमित कुमार अग्रवाल का अपहरण किया गया था और रविवार को शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

