ग्रेटर नोएडा में शराब पीने का विरोध करने पर रिकवरी एजेंट की पीट-पीटकर हत्या, एक ही हालत गंभीर

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने शराब पीने का विरोध करने पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. बदमाशों ने युवक को इतनी बुरी तरह से मारा की युवक की जान चली गई. मिली जानकारी के अनुसार, दो युवक ड्यूटी पूरी कर अपने घर लौट रहे थे. तभी करीब एक दर्जन हमलावरों ने लाठी-डंडों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी संघर्ष में युवक की जान चली गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनीखेज फैल गई है. लोगों में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शराब पीने का विरोध करना पड़ा भारी

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मृतक की पहचान हरकेश के रूप में हुई है और वह एक रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन वह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था. आरोप है कि रास्ते में कुछ युवक खुले में शराब पी रहे थे. जब हरकेश और उसके दोस्त मोहित ने इसका विरोध किया, तो शराब के नशे में धुत दबंग गुस्से में आ गए और देखते ही देखते करीब 12 लोगों ने लाठी-डंडों के साथ उन पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने दोनों को तब तक पीटा जब तक वे अधमरे नहीं हो गए और फिर उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.