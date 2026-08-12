पति की मौत के 42 दिन बाद आया मैसेज, लिखा था, आयुष्मान योजना से 'आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं'
कॉन्स्टेबल के परिवार ने जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 10:59 PM IST
रायपुर: मरीजों को भरोसा दिलाने के लिए भेजा जाने वाला अस्पताल का एक आम मैसेज छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कॉन्स्टेबल के परिवार के लिए और दुख का कारण बन गया, क्योंकि उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि वह "ठीक हो गए हैं" और "घर लौट रहे हैं". अस्पताल प्रशासन ने इस शर्मनाक गलती के लिए एक दिहाड़ी डेटा एंट्री ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसे हटा दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टेबल के परिवार ने जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
पति की मौत के 42 दिन बाद आया मैसेज
स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि मरीज की मौत के बाद उनके आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया था, और कहा कि पैसे केवल उनके अस्पताल में बिताए गए असल पांच दिनों के लिए ही काटे गए थे. अस्पताल प्रशासन ने अब राज्य की नोडल एजेंसी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि डिस्चार्ज, रेफरल या मौत के बारे में ऑटो-जेनरेटेड मैसेज मरीज की असल स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही भेजे जाएं.अधिकारियों ने बताया कि जशपुर जिले के कॉन्स्टेबल 39 वर्षीय देवनारायण राम को 26 जून को सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 30 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया मैसेज
राम की पत्नी सीमा कुजूर, जो जशपुर के एक सरकारी अस्पताल में नर्स हैं, ने बताया कि इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया. लेकिन 6 अगस्त को, उनकी मौत के एक महीने से भी अधिक समय बाद, कुजूर को अपने पति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आयुष्मान भारत योजना के तहत एक ऑटो-जेनरेटेड मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था: "प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी है कि आप ठीक हो गए हैं और घर लौट रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट होंगे।" मैसेज में भर्ती होने की तारीख 26 जून और डिस्चार्ज की तारीख 6 अगस्त बताई गई थी, जिससे पता चलता है कि मरीज 42 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा. कुजूर के लिए, जिन्होंने पहले ही अपने पति को खो दिया था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, यह मैसेज उनके नुकसान की एक दर्दनाक याद दिलाने वाला था. "आप सोच सकते हैं कि किसी परिवार के लिए ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा मैसेज मिलना क्या मायने रखता है जिसकी मौत हो चुकी हो. इससे बहुत दुख होता है," उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो मैसेज में कहा.
जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
उन्होंने मामले की उच्च-स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कहा "मैं अस्पताल की कर्मचारी हूं, और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ. आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों, खासकर गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ क्या हो सकता है. कुजूर ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी तकनीकी चूक कैसे हो सकती है और कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में लोगों का भरोसा बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जरूरी है कि ऐसी घटना दोबारा न हो. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह मैसेज पोर्टल पर आयुष्मान क्लेम को बंद करने में देरी के कारण जेनरेट हुआ था और मरीज की मौत के बाद उसके आयुष्मान कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ.
आयुष्मान भारत योजना
कांस्टेबल का इलाज 26 से 30 जून तक सर्जरी विभाग के तहत इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में हुआ और वह केवल पांच दिनों तक भर्ती रहे. अस्पताल ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत केवल ICU और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े 16,700 रुपये के पैकेज ही ब्लॉक (खर्च के लिए) किए गए थे. बयान में कहा गया कि उनकी मौत के बाद कोई अतिरिक्त पैकेज ब्लॉक नहीं किया गया और मरीज के आयुष्मान कार्ड खाते में 4.74 लाख रुपये बचे हुए थे. आयुष्मान क्लेम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सवाल उठते हैं, और क्लेम बंद होने से पहले अस्पताल को दस्तावेज अपलोड करने और उनका जवाब देना होता है. अस्पताल ने कहा कि इस मामले में, क्लेम की निगरानी के लिए जिम्मेदार डेटा एंट्री ऑपरेटर ने प्रक्रिया में देरी की, जिसके कारण पोर्टल पर क्लेम बंद होने की जानकारी 6 अगस्त को अपडेट हुई.
सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग ने जताया खेद
इस अपडेट से अपने आप वह मैसेज चला गया जिसमें बताया गया था कि मरीज ठीक हो गया है और उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है. सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग के डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह आरोप "पूरी तरह गलत" है कि आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल 42 दिनों तक किया गया. उन्होंने कहा, "रकम केवल अस्पताल में मरीज के वास्तविक प्रवास के दौरान किए गए इलाज के लिए काटी गई थी। कोई अतिरिक्त रकम नहीं काटी गई." मामले को संवेदनशील मानते हुए गुप्ता ने कहा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को मामला तुरंत बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा. उन्होंने बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कलेक्टर रेट (दिहाड़ी) पर काम करने वाला कर्मचारी था, उसे हटा दिया गया है.
राज्य नोडल एजेंसी को पत्र लिखा गया
अस्पताल प्रशासन ने नवा रायपुर स्थित राज्य नोडल एजेंसी को पत्र लिखकर ऐसे उपाय करने का अनुरोध किया है जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज़ के डिस्चार्ज, रेफरल या मौत से जुड़े ऑटो-जेनरेटेड मैसेज तभी भेजे जाएं जब मरीज़ की वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो जाए
सोर्स पीटीआई
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