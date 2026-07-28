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2002-06 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब, एमसीडी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

एमसीडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो अलग-अलग अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2004 तथा 1 अप्रैल 2004 से 10 अप्रैल 2006 के दौरान विभिन्न जोनों में कार्यरत रहे सभी सब्स्टीट्यूट एवं डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का पूरा सत्यापित ब्यौरा मांगा गया है. रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, बीएमआईडी (BMID) नंबर, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि और जोनल लेखा विभाग से सत्यापन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वर्ष 2002 से 2006 के बीच नियुक्त सब्स्टीट्यूट और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों (DWSK) का सत्यापित रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग (DEMS) मुख्यालय ने सभी जोनल उपायुक्तों को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी का सर्कुलर जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यालय ने सभी जोनल उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से रिकॉर्ड का सत्यापन कर उसकी हार्ड कॉपी के साथ एक्सेल प्रारूप में भी जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाए. एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि तय समय के बाद किसी भी छूटे हुए नाम पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि बाद में किसी पात्र कर्मचारी का नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं पाया गया तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यह सर्कुलर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है. निगम का उद्देश्य वर्षों पुराने सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित और प्रमाणित करना है, ताकि भविष्य में कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

इस मामले में डेम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने सफाई कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2002 से 2006 के बीच सब्स्टीट्यूट या डेली वेजर के रूप में कार्य किया है, वे जारी की जा रही सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें. यदि किसी कर्मचारी का नाम सूची में नहीं है या रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वह तुरंत संबंधित अधिकारियों या उनसे संपर्क करें, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार कराया जा सके. उन्होंने कहा कि एमसीडी का प्रयास है कि किसी भी पात्र कर्मचारी का नाम रिकॉर्ड से छूटने न पाए और सभी के साथ न्याय सुनिश्चित हो.



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