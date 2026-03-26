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उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, इन विधानसभाओं में जुड़े बेतहाशा नाम

देहरादून: प्री स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में काम चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए प्रदेश भर में मिशन मोड पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, और सभी को तय समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य भी सौंपा है. खास बात यह है कि इस दौरान मतदाताओं की मैपिंग को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसको लेकर खुद निर्वाचन आयोग भी परेशान है.

दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले ही प्री एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग तमाम तैयारियो में जुटा है. इस दौरान वोटर्स की मैपिंग का काम भी BLO के माध्यम से किए जा रहे हैं. हालांकि खाका तैयार करने के दौरान करीब 18 लाख मतदाताओ का इतिहास खोजना मुश्किल हो रहा है. ये वह मतदाता है जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिल रहा. निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के उन मतदाताओं की मैपिंग कर रहा है जिनके वोट 2003 के दौरान प्रदेश की मतदाता सूची में थे. इसमें बड़ी संख्या में मतदाता या तो मैपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे या फिर उनका मतदाता सूची में रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा.

SIR से पहले प्री SIR की तैयारी चल रही है. इसमें 10 लाख से ज्यादा संख्या में लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है. हालांकि अप्रैल से SIR शुरू होगा. ऐसे में 31 मार्च के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इस मैपिंग में शामिल नहीं हो पाए.

-मदन कौशिक, जनगणना मंत्री उत्तराखंड-

आंकड़ों के जरिए समझे तो प्रदेश में कुल 84 लाख 19 हजार 8 मतदाता है. जिसमें से केवल 65 लाख 45657 मतदाताओं को ही BLO ने वेरीफाई किया है. इस तरह देखा जाए तो करीब 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं के यह तो रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं या फिर वह मैपिंग में हिस्सा नहीं ले रहे. इस मामले में सबसे खराब स्थिति मैदानी क्षेत्र की दिखाई देती है. यह यूं कहे कि साल 2003 की मतदाता सूची के मुकाबले मौजूदा स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज नाम की बेतहाशा बढ़ोतरी मैदानी विधानसभा में ही हुई.

इस मामले में देहरादून की धर्मपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता रिकॉर्ड में नहीं आए. यहां 222233 मतदाता मौजूद है, जिसमें से 50% मतदाताओ का ही रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में मिला है. दूसरे नंबर पर ऋषिकेश विधानसभा है जहां 53.36 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हो सकती है. इसी तरह राजपुर रोड विधानसभा में 54.46, कैंट में 54.70, मसूरी विधानसभा में 56.5, रुद्रपुर में 57.55, रायपुर में 58.57, काशीपुर विधानसभा में 59.61 प्रतिशत मतदाताओं की ही मैपिंग हो सकती है. राज्य में 70% से कम मतदाताओं की मैपिंग वाली विधानसभाओं में बाजपुर, किच्छा, डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर और हरिद्वार का नाम शामिल है.