उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, इन विधानसभाओं में जुड़े बेतहाशा नाम
पिछले करीब 24 सालो में लाखों वोटर्स आयोग की सूची में जुड़ तो गए, लेकिन अब इनका विधानसभाओं में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 9:13 AM IST
देहरादून: प्री स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में काम चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए प्रदेश भर में मिशन मोड पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, और सभी को तय समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य भी सौंपा है. खास बात यह है कि इस दौरान मतदाताओं की मैपिंग को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसको लेकर खुद निर्वाचन आयोग भी परेशान है.
दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले ही प्री एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग तमाम तैयारियो में जुटा है. इस दौरान वोटर्स की मैपिंग का काम भी BLO के माध्यम से किए जा रहे हैं. हालांकि खाका तैयार करने के दौरान करीब 18 लाख मतदाताओ का इतिहास खोजना मुश्किल हो रहा है. ये वह मतदाता है जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिल रहा. निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के उन मतदाताओं की मैपिंग कर रहा है जिनके वोट 2003 के दौरान प्रदेश की मतदाता सूची में थे. इसमें बड़ी संख्या में मतदाता या तो मैपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे या फिर उनका मतदाता सूची में रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा.
SIR से पहले प्री SIR की तैयारी चल रही है. इसमें 10 लाख से ज्यादा संख्या में लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है. हालांकि अप्रैल से SIR शुरू होगा. ऐसे में 31 मार्च के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इस मैपिंग में शामिल नहीं हो पाए.
-मदन कौशिक, जनगणना मंत्री उत्तराखंड-
आंकड़ों के जरिए समझे तो प्रदेश में कुल 84 लाख 19 हजार 8 मतदाता है. जिसमें से केवल 65 लाख 45657 मतदाताओं को ही BLO ने वेरीफाई किया है. इस तरह देखा जाए तो करीब 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं के यह तो रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं या फिर वह मैपिंग में हिस्सा नहीं ले रहे. इस मामले में सबसे खराब स्थिति मैदानी क्षेत्र की दिखाई देती है. यह यूं कहे कि साल 2003 की मतदाता सूची के मुकाबले मौजूदा स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज नाम की बेतहाशा बढ़ोतरी मैदानी विधानसभा में ही हुई.
इस मामले में देहरादून की धर्मपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता रिकॉर्ड में नहीं आए. यहां 222233 मतदाता मौजूद है, जिसमें से 50% मतदाताओ का ही रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में मिला है. दूसरे नंबर पर ऋषिकेश विधानसभा है जहां 53.36 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हो सकती है. इसी तरह राजपुर रोड विधानसभा में 54.46, कैंट में 54.70, मसूरी विधानसभा में 56.5, रुद्रपुर में 57.55, रायपुर में 58.57, काशीपुर विधानसभा में 59.61 प्रतिशत मतदाताओं की ही मैपिंग हो सकती है. राज्य में 70% से कम मतदाताओं की मैपिंग वाली विधानसभाओं में बाजपुर, किच्छा, डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर और हरिद्वार का नाम शामिल है.
कई जिलों में 2003 की मतदाता सूची के लिहाज से मतदाताओं का रिकॉर्ड नहीं मिला है. इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाएगी, उनसे 2003 की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा.
-बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
इसी स्थिति को यदि हम जिले के रिकॉर्ड के रूप में देखे तो राज्य के तीन जिले ऐसे हैं जहां 80 फीसदी से कम मतदाताओं की मैपिंग हो पाई है. इन जिलों में नैनीताल उधम सिंह नगर और देहरादून जिले का नाम शुमार है. नैनीताल में 77.47 फीसदी मतदाताओं के रिकॉर्ड मिल पाए हैं. इसी तरह उधम सिंह नगर में 67.14 और देहरादून में 61.22 फीसदी मतदाताओं को ही निर्वाचन आयोग अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर सका है.
उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव के दौरान जीत हार का अंतर कई सीटों पर 1000 से भी कम होता है, ऐसी स्थिति में मतदाताओं का लाखों की संख्या में रिकॉर्ड से हटना प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी हालातों को बदल सकता है. खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड में साल 2027 में चुनाव होने हैं और उसे ठीक पहले SIR को पूरा होना है.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से भाजपा मतदाताओं की संख्या में गड़बड़ी करना चाहती है. हरक सिंह कहते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां महज कुछ गिनती पर ही प्रत्याशियों की जीत हार तय हो जाती है, वहां लाखों की संख्या में मतदाताओं की मैपिंग ना हो पाना कई संकेत दे रहा है.
-हरक सिंह रावत, वरिष्ठ नेता कांग्रेस-
हरक सिंह रावत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लगातार SIR में काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है. यही नहीं मतदाताओं के नाम जोड़ने और रिकॉर्ड में न लेने का भी कर्मचारियों पर दबाव है.
कांग्रेस के लिए प्री SIR के रूप में होमवर्क करने वाले अमेंद्र बिष्ट कहते हैं कि इस मामले में देहरादून जिला सबसे ज्यादा फोकस में है. क्योंकि इसी जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राजधानी बनने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी लोगों ने देहरादून की तरफ रुख किया. इतना ही नहीं पर्वतीय जनपदों से भी देहरादून में लोग बड़ी संख्या में आए, यही कारण है कि ऐसे लोगों का 2003 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है. अमरेंद्र बिष्ट कहते हैं कि पर्वतीय जनपदों में अधिकतर मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन मैदानी जिले इस मामले में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं.
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