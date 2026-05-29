कोटा में MSP पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, किसानों को मंडी भाव से मिले 200 करोड़ ज्यादा
राजस्थान के अजमेर संभाग में गेहूं की खरीद टारगेट से कम हुई है.
Published : May 29, 2026 at 5:58 PM IST
कोटा: देश में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है. इसका असर खरीद पर भी देखने को मिला है. राजस्थान में भी गेहूं खरीद लक्ष्य के आसपास पहुंच गया है. वहीं कोटा संभाग भी टारगेट से आगे निकल गया है. बीते साल जहां पर तीन महीने में भी इतनी खरीद नहीं हो पाई थी. इस बार 2 महीने में ही पूरी खरीद कर ली गई है. कोटा संभाग में अब तक की ऐतिहासिक खरीद हुई है. करीब 7.73 लाख मीट्रिक टन (एमटी) खरीद गेहूं की हो गई है. इससे पहले कोरोना काल में साल 2021 में 6.20 लाख एमटी खरीद हुई थी. जिसमें गौण मंडिया लगाकर सरकार ने गेहूं की खरीद की थी.
'टारगेट से करीब 70 हजार एमटी ज्यादा होगी खरीद': फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजर प्रोक्योरमेंट शंकर लाल मीणा ने बताया कि कोटा संभाग में टारगेट से 38638 एमटी ज्यादा खरीद 28 मई तक हो चुकी है. अभी 3 दिन और खरीद होनी है. यह खरीद टारगेट से करीब 70 हजार एमटी ज्यादा हो जाएगी. उनका कहना है कि कोटा संभाग में सभी एजेंसियों की खरीद लगभग पूरी हो गई है. कुछ किसान बाकी हैं, जिनकी भी खरीद पूरी हो जाएगी.
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'पूरा हो गया हमारा टारगेट': शंकर लाल मीणा का कहना है कि कोटा संभाग में इस बार 163927 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें से 102000 किसानों को लाभ मिल गया है. 138966 किसानों को डेट अलॉट की गई थी. कुछ किसान पहुंचे नहीं है. या फिर किसानों का डबल रजिस्ट्रेशन भी होता है. वहीं हमने इस बार रिकॉर्ड 773626 एमटी खरीद कर ली है. जबकि हमारा टारगेट 734988 है. हमारा टारगेट भी पूरा हो गया है. एफसीआई के अलावा राजफैड, तिलक संघ, नेफेड और एनसीसीएफ व आरसीएफ सीएससी ने भी गेहूं खरीद की है. शंकर लाल का कहना है कि साल 2024 में 49105 किसानों ने अपने गेहूं को बेचा था. यह 501286 एमटी गेहूं था. जबकि इस बार इससे ज्यादा गेहूं कम समय पर खरीद लिया है. कोटा संभाग में बारदाने की भी कोई शॉर्टेज सामने नहीं आई है.
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तीन संभाग में टारगेट पूरा, चार में शेष: राजस्थान में खरीद लगभग टारगेट के नजदीक हो गई है. पहले टारगेट 21 लाख एमटी था, लेकिन बाद में सरकार ने ढाई लाख एमटी बढ़ाते हुए 23.50 लाख एमटी कर दिया था. इसकी एवज में 23 लाख एमटी के आसपास खरीद पूरी हो गई है. जिन संभागों में खरीद टारगेट से ज्यादा हुई है, उनमें भरतपुर, कोटा व उदयपुर शामिल है. जबकि जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में टारगेट से कम खरीद हुई है.
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यह संभाग टारगेट में पीछे: राजस्थान की बात की जाए, तो अजमेर संभाग में टारगेट से कम खरीद हुई है. वहां टारगेट 53265 एमटी था. जबकि 47823 एमटी ही खरीद हुई है. भरतपुर में टारगेट से ज्यादा खरीद हो गई है. वहां 95665 एमटी टारगेट था, जबकि 102049 एमटी खरीद हुई है. जयपुर संभाग में खरीद कम हुई है, वहां 67847 की तुलना में 53601 मीट्रिक टन खरीद अब तक हुई है. जबकि कोटा संभाग में 734988 एमटी टारगेट था, इसके मुकाबले 773626 एमटी खरीद हो गई है. उदयपुर संभाग में 60331 में की जगह 71824 एमटी खरीद हुई है. जबकि जोधपुर संभाग में 7418 एमटी की जगह 1145 एमटी खरीद हुई है.
किसानों ने की रजिस्ट्रेशन खोलने की मांग': भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि इस बार खरीद इसलिए जल्दी हो गई है. क्योंकि गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ था, फसल भी काफी अच्छी थी. किसानों को एमएसपी से 200 से 400 रुपए कम मिल रहे थे. इसीलिए किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर माल बेचने के लिए उत्साहित थे और जैसे ही खरीद शुरू हुई किसानों ने तत्काल गेहूं बेचना भी शुरू कर दिया. कोटा संभाग की बात की जाए, तो अधिकांश किसान अप्रैल और मई में ही अपना माल मंडी में बेचते हैं. ऐसा ही यहां पर भी हुआ है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 मई को बंद कर दी है. हम मांग करते हैं कि कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाए, अगर किसानों के पास माल है, तो वह कोटा संभाग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
किसानों को मंडी भाव से 200 करोड़ ज्यादा मिले: भामाशाह कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा के अनुसार वर्तमान में गेहूं के दाम 2351 से 2670 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं, जबकि मॉडल दाम जिस पर अधिकांश गेहूं बिकता है, वह 2450 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है. उनका कहना है कि एमएसपी के अलावा भी खुली बोली में भी गेहूं बड़ी मात्रा में मंडी में पहुंच रहा है. एफसीआई के मैनेजर शंकर लाल का कहना है कि मंडी में मॉडल भाव से एमएसपी की तुलना की जाए, तो करीब 250 रुपए का अंतर सामने आ रहा है. इस अनुसार 7.73 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हाड़ौती में हुई है. इसके अनुसार किसानों को मंडी भाव से 200 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं.
संभाग के अनुसार टारगेट और खरीद:
|संभाग
|टारगेट
|खरीद
|अजमेर
|53265
|47828
|भरतपुर
|95665
|102049
|जयपुर
|67847
|53601
|कोटा
|67847
|773626
|बीकानेर
|1330487
|1257092
|उदयपुर
|60331
|71824
|जोधपुर
|7418
|1145
|कुल
|2350001
|2307165
नोट: आंकड़े मीट्रिक टन में
5 सालों में कोटा संभाग में खरीद
|साल
|खरीद
|2021
|6.20 लाख एमटी
|2022
|6.35 एमटी
|2023
|33 हजार एमटी
|2024
|1.60 लाख एमटी
|2025
|5.08 लाख एमटी