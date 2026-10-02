सरोदा बांध में रिकॉर्ड जलभराव, पांच प्रमुख जलाशय लबालब, किसानों के लिए अच्छी खबर
कबीरधाम में बारिश के बाद अब जलाशयों से अच्छी खबर आई है. जिले के सारे जलाशय पानी से लबालब हो चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 12:24 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम जिले में पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं यही बारिश जिले के जलाशयों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. लगातार बारिश के बाद जिले के पांचों प्रमुख बांधों में जलभराव की स्थिति तेजी से सुधरी है. जल संसाधन विभाग के अनुसार अधिकांश जलाशयों में करीब 100 प्रतिशत तक पानी पहुंच चुका है.
दो दिनों में 100 फीसदी भर गया जल
इनमें सरोदा बांध में सबसे महत्वपूर्ण जलभराव दर्ज किया गया है. बारिश से पहले सरोदा बांध में करीब 71 प्रतिशत पानी था, लेकिन पिछले दो दिनों की तेज बारिश के बाद बांध लगभग लबालब हो गया है. जलभराव निर्धारित क्षमता के पार पहुंचने की स्थिति में है. विभाग के अनुसार हालिया जलभराव पिछले कई वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय माना जा रहा है.
फसलों के लिए लाभकारी
बांधों में पर्याप्त पानी पहुंचने से जल संसाधन विभाग ने भी राहत की सांस ली है. जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से आगामी रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही गर्मी के दिनों में जलाशयों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.
कवर्धा शहर के लिए भी सरोदा बांध का भरना बड़ी राहत है.नगर पालिका के माध्यम से शहर में घर-घर पहुंचने वाले नल कनेक्शनों के जरिए सरोदा बांध के पानी का उपयोग पेयजल और निस्तार के लिए किया जाता है. ऐसे में बांध में पर्याप्त जलभराव शहर की आगामी पेयजल जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है- राजेंद्र सोनी, जल संसाधन विभाग
किसानों को होगा फायदा
बारिश ने जिले के कई क्षेत्रों में परेशानी और नुकसान की स्थिति पैदा की है, लेकिन दूसरी ओर जलाशयों को भरकर किसानों और शहर के लिए पानी की चिंता को काफी हद तक कम किया है.यानी बारिश ने एक तरफ आफत दी, तो दूसरी तरफ आने वाले महीनों के लिए पानी के रूप में बड़ी राहत भी दी है.
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