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कांगड़ा के पर्यटन को मिली नई उड़ान, 2026 में पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद, अब मौसम पर टिकी नजर

कांगड़ा में साल 2026 में पर्यटकों की आमद ने प्री-कोविड इरा को भी पीछे छोड़ दिया है और इस साल रिकॉर्ड आमद दर्ज की है.

Kangra Tourism
कांगड़ा में बढ़ा पर्यटन कारोबार (@DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:21 AM IST

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Updated : July 7, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: कांगड़ा जिले में साल 2026 पर्यटन उद्योग (Tourism Industry) के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. प्रदेश सरकार ने भी कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का ऐलान किया है. पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि इस साल जिले में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. घरेलू और विदेशी दोनों श्रेणियों में कांगड़ा जिले में पर्यटकों की आमद बढ़ी है. पर्यटकों के ये आंकड़े साल 2019 के प्री-कोविड स्तर को भी पार कर चुके हैं.

विनय धीमान, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कांगड़ा (@DIPR)

2025-26 में घरेलू और विदेशी पर्यटक

पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि अप्रैल 2026 में कांगड़ा में करीब 95 हजार घरेलू और 4600 विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि अप्रैल 2025 में यह संख्या 89 हजार घरेलू और 2700 विदेशी पर्यटक थी. वहीं, मई 2026 में 1.26 लाख घरेलू और 3500 विदेशी पर्यटकों ने जिले का रुख किया, जबकि मई 2025 में 65 हजार घरेलू और 1750 विदेशी पर्यटक ही पहुंचे थे. इससे ये साफ हो जाता है कि इस साल पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी आई है.

कांगड़ा जिले में पर्यटन
20252026
घरेलू पर्यटकविदेशी पर्यटकघरेलू पर्यटकविदेशी पर्यटक
अप्रैल892700954600
मई651750 1.263500

2025 में क्यों कम रहा पर्यटन कारोबार ?

विनय धीमान ने बताया कि साल 2025 में पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने के पीछे कई कारण थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण माहौल का असर पर्यटन पर पड़ा. इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आपदा जैसी स्थिति बनने से भी पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हुई थी. जिसके कारण बहुत कम संख्या में पर्यटकों ने प्रदेश का रुख किया और पर्यटन गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहीं.

"जून महीने के आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और स्पोर्ट्स टूरिज्म गतिविधियों के चलते पर्यटकों की संख्या बेहतर रहने की उम्मीद है. कांगड़ा में पर्यटन और पैराग्लाइडिंग का पीक सीजन 15 जुलाई तक रहता है, जिससे आने वाले दिनों में भी पर्यटन कारोबार अच्छा रहने की संभावना है." - विनय धीमान, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कांगड़ा

मौसम पर टिकी अच्छे पर्यटन की उम्मीद

विनय धीमान ने कहा कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश की संभावना है. अगर मौसम अनुकूल रहा तो मानसून टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इसका सीधा लाभ होटल, होम-स्टे, टैक्सी, पैराग्लाइडिंग और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा. पर्यटन विभाग का मानना है कि साल 2026 में कांगड़ा में पर्यटन क्षेत्र की यह तेज रफ्तार जिले की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी और आने वाले महीनों में भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

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Last Updated : July 7, 2026 at 11:04 AM IST

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