बस्तर में हरा सोना की बंपर खरीदी, 70 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान, संग्राहकों में खुशी
बस्तर में हरे सोने की रिकॉर्ड खरीदी हुई है. कुल 1.74 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी की गई है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 5:14 PM IST
बस्तर: बस्तर सर्किल के चार जिलों में इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण ने नया रिकॉर्ड बनाया है. वन विभाग के अनुसार 1 लाख 74 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया. जिससे लगभग 96 करोड़ रुपये की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों तक पहुंचेगी. पंजीकृत 1 लाख 75 हजार संग्राहकों में से करीब 1 लाख 25 हजार संग्राहकों ने ही इस वर्ष संग्रहण कार्य में हिस्सा लिया.
बस्तर सीसीएफ ने जताई खुशी
बस्तर सीसीएफ आलोक तिवारी ने बताया कि इस वर्ष 75 समितियों के अंतर्गत 1702 फड़ों में तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था. इनमें से लगभग 1600 फड़ों में संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है. संग्राहकों के खातों में अब तक करीब 70 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है.
बेमौसम बारिश के कारण करीब 60 से 70 गांवों में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रभावित हुआ. यदि मौसम अनुकूल रहता तो संग्रहण का आंकड़ा और अधिक हो सकता था. इसके बावजूद इस वर्ष का संग्रहण पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर और रिकॉर्ड स्तर का रहा- आलोक तिवारी, बस्तर, सीसीएफ
तेंदूपत्ता की तस्करी पर एक्शन
इधर तेंदूपत्ता की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान भी चलाया. सुकमा और ओडिशा सीमा क्षेत्र में 12 स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां लाखों रुपये मूल्य का अवैध तेंदूपत्ता जब्त किया गया. विभाग के अनुसार तेंदूपत्ता को सुकमा से ओडिशा और तेलंगाना ले जाने की कोशिश की जा रही थी. जिसे समय रहते रोक लिया गया. रिकॉर्ड संग्रहण और समय पर भुगतान से तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. वहीं वन विभाग अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.