भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात, पहली बार दिसंबर में 4.8 डिग्री पहुंचा पारा, कई फ्लाइट्स रद्द

सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम तापमान शाजापुर जिले के गिरवर में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि भोपाल का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस मौसम में दिसंबर की सबसे सर्द रात भोपाल में रही. इसके साथ ही भोपाल, रायसेन, शाजापुर और इंदौर में बीती रात कोल्ड वेव दर्ज की गई. यहां का न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया. वहीं रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और नौगांव में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला. सबसे कम विजिबिलिटी खजुराहो में 100 मीटर रही.

भोपाल : हिमांचल प्रदेश, श्रीनगर और उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ा दी है. पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्यप्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है. सोमवार से प्रदेश में कोहरे का असर भी शुरु हो गया है, जिसकी वजह से ठंड तो बढ़ी ही है, साथ में दृश्यता भी कम हो गई. विजिबिलिटी कम होने का असर भोपाल से विभिन्न शहरों को जाने वाली फ्लाईटों और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है. कई फ्लाइट्स जहां कैंसिल की गई हैं, तो वहीं उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें 6 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं.

16-17 दिसंबर को 23 जिलों में कोहरे का अलर्ट

ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मउगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि भोपाल, विदिशा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और मैहर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

कटनी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो की करीब (Etv Bharat)

देरी से चल रहीं उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें

दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं. सोमवार को करीब दो दर्जन ट्रेनें भोपाल स्टेशन पर देरी से पहुंची. आगरा से मुंबई जाने वाली लश्कर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन पर 9 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंचीं. वहीं, प्रीमियम कैटेगिरी में शामिल शताब्दी एक्सप्रेस भी भोपाल स्टेशन पर 3 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची. जबकि भोपाल एक्सप्रेस 4 घंटे 21 मिनट की देरी से भोपाल स्टेशन पहुंची. इनके साथ ही झेलम एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस और पंजाब मेल समेत अन्य ट्रेन 2 से 6 घंटे देरी से चल रही हैं.

मौसम विभाग ने दी आगे भी ऐसी ही ठंड पड़ने की चेतावनी (Etv Bharat)

कोहरे के कारण फ्लाइट भी निरस्त

भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया, '' सोमवार को भोपाल और दिल्ली दोनों एयरपोर्ट पर कोहरे का प्रभाव रहा, जिसके कारण दिल्ली जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानों को रद्द करना पड़ा. इसी तरह एयर इंडिया की जो उड़ान सुबह 7.55 बजे लैंड करती थी, उसे दोपहर 12.20 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया.'' रामजी अवस्थी ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी दी है. ऐसे में यात्री फ्लाइट का शेड्यूल देखकर ही घर से निकलें.

शहर रात का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) शाजापुर (गिरवर) 4.4 भोपाल 4.8 राजगढ़ 5 नौगांव 5 पचमढ़ी 5.2 इंदौर 5.4 रीवा 5.5 रायसेन 6.5 उमरिया 7.2 खजुराहो 8 ग्वालियर 9 जबलपुर 9



दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड



मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. इन क्षेत्रों से आने वाली उत्तरी हवाएं मध्यप्रदेश में भी ठंडी हवाएं लेकर आ रही हैं. जिससे मध्यप्रदेश में तेज ठंड पड़ती है. वहीं इस बार जेट स्ट्रीम भी बनी हुई है. ऐसे में दिसंबर के महीने में अच्छी ठंड देखने को मिल सकती है.

कटनी में घने कोहरे की चादर

कटनी शहर अचानक घने कोहरे की चादर में पूरी तरह ढक गया है. मंगलवार सुबह से ही सड़कों पर बेहद कम विजुअलिटी बनी हुई है, जिसके चलते वाहन चालकों को रफ्तार कम कर दिन में भी हैडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. कोहरे का असर ठंड पर भी साफ नजर आ रहा है. शहर का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. वहीं अगर रेल यातायात की बात करें तो घने कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है. कोहरे के कारण करीब 8 ट्रेनें 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कटनी स्टेशन मास्टर संजय दुबे के अनुसार, '' कोहरे के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है. इसी कारण करीब 8 ट्रेनें लेट चल रही हैं.'' उन्होंने बताया कि यदि कोहरा और घना हुआ, तो लेट चलने वाली ट्रेनों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है.