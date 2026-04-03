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यूपी में रिकार्ड गन्ना बुवाई, गन्ना मंत्री का आदेश, बीज-सब्सिडी का लाभ किसानों को दें

गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चीनी मिलों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए.

record sugarcane sowing in up sugarcane minister orders extension of seed subsidy benefits to farmers
गन्ना मंत्री का आदेश बीज-सब्सिडी का लाभ किसानों को दें. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:34 PM IST

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लखनऊ: प्रदेश में गन्ना बुवाई को गति देने और किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चीनी मिलों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बसंतकालीन बुवाई के निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए और किसानों को बीज, परिवहन व कृषि निवेशों में अधिकतम सहयोग दिया जाए.

इस बार कितनी ज्यादा गन्ना बुवाई: उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष बसंतकालीन गन्ना बुवाई का लक्ष्य 14.48 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 8.71 लाख हेक्टेयर (करीब 60 प्रतिशत) क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है. यह पिछले वर्ष की समान अवधि (7.50 लाख हेक्टेयर) की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति है.

बीज आरक्षित करने के निर्देश: गन्ना विभाग ने पहली बार बीज प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए 6.90 करोड़ कुंतल बीज आरक्षित कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया है. किसानों को एसएमएस के माध्यम से भी गुणवत्तापूर्ण बीज की जानकारी दी जा रही है. इसके साथ ही “सीड ट्रैक एंड ट्रेस” ऐप विकसित किया जा रहा है, जिससे बीज वितरण पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी.

उन्नत बीजों की प्रजातियां मिलेंगी: किसानों को उन्नत और रोगरोधी किस्में उपलब्ध कराने के लिए कई नई प्रजातियां जारी की गई हैं. बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में अपमिश्रित और अस्वीकृत क्षेत्र चिन्हित किया गया. महिला सशक्तिकरण के तहत 3,184 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 60 हजार महिलाएं गन्ना नर्सरी तैयार कर रही हैं. वहीं पहली बार 1.48 लाख छोटी जोत वाली महिला किसानों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है.

चीनी मिलों को निर्देश: चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और मशीनीकरण में सहयोग दें. गन्ना बीज एवं परिवहन के लिए 94 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही केन हार्वेस्टर और कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.

यूपी में कितनी चीनी मिलें संचालित: प्रदेश में वर्तमान में 121 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें 64 मिलों में 2000 मेगावाट की कोजन इकाइयां तथा 53 मिलों में 258.67 करोड़ लीटर क्षमता के एथनॉल प्लांट स्थापित हैं. पिछले 9 वर्षों में 44 परियोजनाओं के तहत 1,24,500 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन किया गया है. सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यकाल में 3,19,223 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान सुनिश्चित किया है, जो 2007-2017 की तुलना में 1,71,877 करोड़ रुपये अधिक है. वर्तमान पेराई सत्र में 858 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर 87.56 लाख टन चीनी उत्पादन किया जा चुका है.



कितनी चीनी बेची गई: सहकारी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली में सुधार के चलते इस वर्ष 97.3 लाख कुंतल चीनी का विक्रय हुआ, जिससे किसानों को समयबद्ध भुगतान संभव हुआ है. इसके अलावा विभाग द्वारा 78 करोड़ की 49 परियोजनाएं शिलान्यास और 55 करोड़ की 34 परियोजनाएं लोकार्पण के लिए चिन्हित की गई हैं. गन्ना मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी संबंधित विभागों और चीनी मिलों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

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