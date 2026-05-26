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ARO हमीरपुर से अग्निवीर भर्ती में रिकॉर्ड चयन, करीब 1000 युवा सेना के लिए चयनित

अग्निवीर भर्ती में हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया.

अग्निवीर भर्ती
अग्निवीर भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 6:17 PM IST

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हमीरपुर: थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के लिए इस बार थल सेना भर्ती कार्याल (Army Recruiting Office Hamirpur) हमीरपुर के तहत आने वाले जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेड्समैन श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 1000 युवाओं का चयन हुआ है. इसे थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के लिए अब तक की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है.

थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया, 'भर्ती का फाइनल रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट [joinindianarmy.nic.in](https://joinindianarmy.nic.in?utm_source=chatgpt.com) पर जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं'.

उन्होंने बताया कि इस बार युवाओं में सेना भर्ती को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया. लगभग 1000 युवाओं का चयन होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और यह क्षेत्र के युवाओं की मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं ने कठिन चयन प्रक्रिया को पार कर यह सफलता हासिल की है. उन्होंने सभी सफल उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे 27 मई को सुबह 8:30 बजे थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आगामी औपचारिकताओं के लिए अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें. इस दौरान दस्तावेजों की जांच, मेडिकल संबंधी प्रक्रिया तथा अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के लिए भी कहा गया है.

भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है. कई परिवारों ने इसे गर्व का क्षण बताया है. युवाओं का कहना है कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना उनका सपना था, जो अब पूरा होने जा रहा है. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं.

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में अग्निवीर भर्ती के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ा है और हमीरपुर एआरओ क्षेत्र के युवा हर बार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बार रिकॉर्ड संख्या में चयन ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश के युवाओं में सेना के प्रति जुनून और समर्पण पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है.

ये भी पढ़ें: HPRCA ने जारी किया गणित शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 308 उम्मीदवारों का हुआ चयन

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