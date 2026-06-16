ETV Bharat / state

MCD की आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक साल में 2142 करोड़ रुपये का बढ़ा राजस्व: सत्या शर्मा

स्थायी समिति की अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमसीडी ने अपने इतिहास का सर्वाधिक 14,549.06 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है.

MCD की आय पर स्थायी समिति की अध्यक्ष
MCD की आय पर स्थायी समिति की अध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दावा किया है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद निगम की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमसीडी ने अपने इतिहास का सर्वाधिक 14,549.06 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो अब तक किसी भी वर्ष में प्राप्त सबसे अधिक आय है.

सत्या शर्मा ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एमसीडी की आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार संकट की बातें कही जाती थीं, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि सही प्रबंधन और प्रभावी राजस्व संग्रहण के जरिए निगम की आय में बड़ा इजाफा किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम की कुल आय 12,406.75 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 14,549.06 करोड़ रुपये हो गई. इस तरह एक वर्ष में निगम के राजस्व में 2,142.31 करोड़ रुपये यानी 17.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

MCD की आय पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि निगम की अपनी आय में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2024-25 में जहां आंतरिक राजस्व 9,400.20 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 11,239.24 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह 1,839.04 करोड़ रुपये अथवा 19.56 प्रतिशत की वृद्धि है. सत्या शर्मा के अनुसार दिल्ली सरकार से मिलने वाले राजस्व और अनुदान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2024-25 में निगम को दिल्ली सरकार से 2,983.87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 3,309.82 करोड़ रुपये हो गई. यानी निगम को 325.95 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए.

संपत्ति हस्तांतरण शुल्क निगम की आय के प्रमुख स्रोत

उन्होंने बताया कि संपत्ति कर और संपत्ति हस्तांतरण शुल्क निगम की आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर से 3,113.07 करोड़ रुपये और संपत्ति हस्तांतरण शुल्क से 3,758.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इसके अलावा विज्ञापन से 441.30 करोड़ रुपये, कार पार्किंग से 166.18 करोड़ रुपये तथा सिविक सेंटर के सी-ब्लॉक की लीज से 182.71 करोड़ रुपये की आय हुई.

स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन राजस्व में 22.82 प्रतिशत और सिविक सेंटर के सी-ब्लॉक की लीज से होने वाली आय में 142.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उनके अनुसार यह निगम की परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग का परिणाम है. सत्या शर्मा ने कहा कि मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण निगम अब सफाई व्यवस्था, लैंडफिल साइटों के निस्तारण, पार्कों के विकास, सड़कों एवं गलियों के रखरखाव, जनस्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विकास पर अधिक संसाधनों के साथ काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MCD REVENUE INCREASE
SATYA SHARMA ON MCD REVENUE
STANDING COMMITTEE CHAIR
MCD की आय में बढ़ोतरी
MCD INCOME REVENUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.