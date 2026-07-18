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बिलासपुर में रिकॉर्डतोड़ बारिश, प्रदेश के कई हिस्से जलमग्न, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से मानसून एक्टिव हो गया है. बात अगर पिछले दो दिनों की करें तो पूरे प्रदेश में अकेले बिलासपुर शहर में ही 415 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में मानसून एक्टिव है. आने वाले तीन से पांच दिनों तक मानसून के इसी तरह एक्टिव रहने की संभावना है. दो दिनों के दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे चला गया है. जिसकी वजह से उमस और गर्मी से लोगों को पूरी तरह से राहत मिली है.







भारी वर्षा की चेतावनी



मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि झारखंड में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इस सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही भारी वर्षा दर्ज की गई है. बिलासपुर में पिछले दो दिनों के दौरान 415 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है. इस सिस्टम की वजह से अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. शनिवार और रविवार को बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर फिर एक बार भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है.बिलासपुर, रायपुर, और सरगुजा संभाग की बात करें तो शनिवार और रविवार 2 दिनों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

बिलासपुर में रिकॉर्डतोड़ बारिश (ETV BHARAT CHATTISGARH)

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (ETV BHARAT CHATTISGARH)