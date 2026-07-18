बिलासपुर में रिकॉर्डतोड़ बारिश, प्रदेश के कई हिस्से जलमग्न, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है.बिलासपुर संभाग के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं.आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात रहेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 5:20 PM IST
रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से मानसून एक्टिव हो गया है. बात अगर पिछले दो दिनों की करें तो पूरे प्रदेश में अकेले बिलासपुर शहर में ही 415 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में मानसून एक्टिव है. आने वाले तीन से पांच दिनों तक मानसून के इसी तरह एक्टिव रहने की संभावना है. दो दिनों के दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे चला गया है. जिसकी वजह से उमस और गर्मी से लोगों को पूरी तरह से राहत मिली है.
भारी वर्षा की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि झारखंड में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इस सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही भारी वर्षा दर्ज की गई है. बिलासपुर में पिछले दो दिनों के दौरान 415 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है. इस सिस्टम की वजह से अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. शनिवार और रविवार को बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर फिर एक बार भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है.बिलासपुर, रायपुर, और सरगुजा संभाग की बात करें तो शनिवार और रविवार 2 दिनों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.
|पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के चलते प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे चला गया है. वर्तमान में रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री के करीब पहुंच गया है. आने वाले दो-तीन दिनों तक रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है. भारी वर्षा बिलासपुर संभाग के पांच जगह पर हुई है. इसके साथ ही बलरामपुर और बलौदाबाजार में भी भारी बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर दो दिनों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है-बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक
भारी बारिश को लेकर जारी हुआ 24 घंटे के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट
ऑरेंज अलर्ट
बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनादगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और कांकेर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
प्रदेश में सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सक्ती, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान गंडई कोंडागांव और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट
प्रदेश के बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए येलो अलर्ट
प्रदेश के सरगुजा, बलरामपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, महासमुंद ,बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनंदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ,बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
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