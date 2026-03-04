'पीले सोने' की चमक : अलवर में मावठ से सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन, किसानों के चेहरे खिले लेकिन 'युद्ध' के असर का खतरा
अलवर में मावठ से सरसों के उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई. किसानों को 6200 रुपए क्विंटल भाव मिल रहे.
अलवर: जिले के किसानों को इस साल 'पीला सोना' सरसों के बंपर उत्पादन से मालामाल होने की उम्मीद जगी है. यह संभव हुआ फसल के अंतिम दौर में हुई बारिश (मावठ) से. मावठ के चलते सरसों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे तेल उत्पादकों को इस बार सरसों में ज्यादा तेल की मात्रा मिलने की संभावना है. इतना ही नहीं, इस साल बाजार में सरसों फसल की आवक भी पिछले सालों की तुलना में जल्दी होने लगी है, जिससे किसानों को 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक के अच्छे भाव मिल रहे हैं.
वहीं, इन दिनों चल रहे ईरान-इजरायल व अमेरिका युद्ध का असर भी देश के तिलहन पर पड़ना तय माना जा रहा है. यह युद्ध जल्द नहीं थमा, तो मंडी में सरसों के भाव में और तेजी आने की संभावना है. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि अलवर जिले में इस साल सरसों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है. इसका कारण यह है कि पिछले दिनों हुई मावठ से सरसों की फसल को फायदा हुआ है. इससे सरसों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि अलवर कृषि उपज मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है. इस बार अन्य सालों की तुलना में 15-20 दिन पहले सरसों की आवक शुरू हो गई है. उन्होंने बताया कि इन दिनों अलवर कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 12 से 15 हजार कट्टे सरसों की आवक हो रही है. किसानों को मंडी में सरसों के भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं. हालांकि, सरकार की ओर से भी सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है. इस कारण किसानों में सरसों की फसल को मंडी लाने की जल्दी है. जैसे ही खेत में सरसों की फसल तैयार हो रही है, वैसे ही उसे मंडी में बेचने के लिए पहुंचाया जा रहा है.
सरसों उत्पादन में राजस्थान अग्रणी: व्यापार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलालपुरिया ने बताया कि सरसों उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है. देश में ज्यादातर सरसों का उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में होता है. यही कारण है कि राज्य के मुख्यमंत्री से सरसों को तिलहन में शामिल करने की मांग की गई है. वर्तमान में राजस्थान की मंडियों में सरसों की अच्छी आवक हो रही है. उन्होंने बताया कि अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, भरतपुर आदि जिलों में सरसों की फसल ज्यादा मात्रा में की जाती है. जैसे-जैसे खेतों में सरसों की फसल ज्यादा मात्रा में तैयार होगी, वैसे-वैसे मंडियों में सरसों की आवक बढ़ेगी.
सरसों के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी: कृषि विभाग के सहायक निदेशक पी.सी. मीणा ने बताया कि अलवर जिले में इस साल सरसों उत्पादन को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में सरसों की कटाई चल रही है, वहीं कुछ किसान अपनी फसल तैयार कर मंडी पहुंचाने लगे हैं. सहायक निदेशक मीणा ने बताया कि इस साल अलवर जिले में 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर में सरसों की बुवाई की गई. उन्होंने बताया कि इस साल सरसों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है. इस साल सरसों का उत्पादन 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज्यादा रहने की संभावना है.
युद्ध से आ सकती है भाव में तेजी: जलालपुरिया ने बताया कि ईरान व इजरायल-अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध का भी भारत में असर पड़ने की संभावना है. उन्होंने बताया कि भारत आयात पर निर्भर है, ऐसे में युद्ध का देश में तिलहन पर प्रभाव पड़ा है. इस कारण पिछले दिनों सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है. उन्होंने बताया कि यदि यह युद्ध जल्द खत्म नहीं होता है, तो आगामी दिनों में सरसों के भाव 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक और बढ़ सकते हैं.