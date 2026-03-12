यूपी में गन्ना किसानों को 3.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान; SMS और पोर्टल से दी जा रही जानकारी
गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया, किसानों को गन्ना पर्ची, सर्वे और भुगतान की जानकारी SMS व विभागीय पोर्टल से दी रही है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अब तक 3,15,753 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान सुनिश्चित किया है. इस कदम से प्रदेश के लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. सरकार की सख्त निगरानी और नियमित समीक्षा के चलते चीनी मिलों द्वारा भुगतान प्रक्रिया में काफी तेजी आई है. वर्तमान पेराई सत्र में 42 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता मिली है.
पारदर्शी डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम: गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए एस्क्रों अकाउंट के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाया गया है. गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि किसानों को गन्ना पर्ची, सर्वे और भुगतान की जानकारी SMS एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से सीधे उपलब्ध करायी जा रही है. समय से भुगतान होने से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिली है. सरकार किसान-हितैषी योजनाओं और डिजिटल नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार कर रही है.
गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि: गन्ना आयुक्त के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को सबसे बड़ी धनराशि का भुगतान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है. प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है. इसके तहत अगैती प्रजातियों के लिए 400 रुपये और सामान्य प्रजातियों के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गयी है. इस बढ़ोतरी से किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जो प्रदेश की 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में सहायक होगा.
तकनीकी क्रांति और उन्नत बीजों से फायदा: गन्ना खेती को वैज्ञानिक और अधिक लाभकारी बनाने के लिए एनएसआई (NSI) कानपुर और गन्ना शोध परिषद के बीच महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं. इससे ब्रीडर सीड की उपलब्धता में 12 हजार क्विंटल की वृद्धि होगी, जिसका सीधा फायदा मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा. टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से रोगमुक्त गन्ना पौध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बलरामपुर चीनी मिल की हैदरगढ़ इकाई के साथ भी हाथ मिलाया गया है. इन तकनीकी सुधारों और नई किस्मों के बीजों की उपलब्धता से आने वाले समय में गन्ना किसानों की आमदनी में भारी इजाफा होगा.
