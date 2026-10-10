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iGOT पोर्टल पर रिकॉर्ड, 3.58 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

iGOT पोर्टल पर रिकॉर्ड, 3.58 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कराया रजिस्ट्रेशन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरे कर लिए हैं. 8 अक्टूबर 2026 तक पुलिसकर्मियों ने कुल 1,00,48,188 कोर्स पूरे किए है.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जिसने इस पोर्टल पर एक करोड़ कोर्स पूरे करने का आंकड़ा हासिल किया है. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन और पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजीव सभरवाल के पर्यवेक्षण में हासिल की गई है. iGOT टीम की ओर से भी इस उपलब्धि की पुष्टि की गई है.

डीजीपी राजीव कृष्ण. (ईटीवी भारत) 3.58 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी पोर्टल पर पंजीकृत पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस के 3,58,633 पुलिसकर्मी iGOT पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं. इन सभी के ज़रिए कुल 1,00,48,188 कोर्स पूरे किए गए हैं. वहीं, पोर्टल पर कुल 1,45,29,083 लर्निंग ऑवर्स दर्ज किए गए हैं. पुलिस विभाग का कहना है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि पुलिसकर्मी ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए अपनी जानकारी और कार्यक्षमता बढ़ाने में भागीदारी कर रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बदलती ज़रूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करना है. यूपी पुलिस. (ईटीवी भारत) साइबर अपराध से लेकर विवेचना तक पर जोर आज के समय में पुलिस के सामने साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, संगठित अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां हैं. ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए नई तकनीकों और कानूनों की जानकारी रखना ज़रूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए iGOT कर्मयोगी पोर्टल के जरिए पुलिसकर्मियों को अलग-अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने का अवसर दिया जा रहा है. इसके माध्यम से पुलिसकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स पूरा कर सकते हैं और काम से जुड़ी जानकारी बढ़ा सकते हैं. विभाग का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से विवेचना के तकनीकी पहलुओं को समझने, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने, जनशिकायतों का निस्तारण करने और आम लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने में मदद मिल सकती है. यूपी पुलिस. (ईटीवी भारत) वीकेंड ट्रेनिंग से बढ़ाई गई भागीदारी