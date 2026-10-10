iGOT पोर्टल पर रिकॉर्ड, 3.58 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरे कर लिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:39 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरे कर लिए हैं. 8 अक्टूबर 2026 तक पुलिसकर्मियों ने कुल 1,00,48,188 कोर्स पूरे किए है.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जिसने इस पोर्टल पर एक करोड़ कोर्स पूरे करने का आंकड़ा हासिल किया है. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन और पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजीव सभरवाल के पर्यवेक्षण में हासिल की गई है. iGOT टीम की ओर से भी इस उपलब्धि की पुष्टि की गई है.
3.58 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी पोर्टल पर पंजीकृत
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस के 3,58,633 पुलिसकर्मी iGOT पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं. इन सभी के ज़रिए कुल 1,00,48,188 कोर्स पूरे किए गए हैं. वहीं, पोर्टल पर कुल 1,45,29,083 लर्निंग ऑवर्स दर्ज किए गए हैं.
पुलिस विभाग का कहना है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि पुलिसकर्मी ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए अपनी जानकारी और कार्यक्षमता बढ़ाने में भागीदारी कर रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बदलती ज़रूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करना है.
साइबर अपराध से लेकर विवेचना तक पर जोर
आज के समय में पुलिस के सामने साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, संगठित अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां हैं. ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए नई तकनीकों और कानूनों की जानकारी रखना ज़रूरी है.
इसी को ध्यान में रखते हुए iGOT कर्मयोगी पोर्टल के जरिए पुलिसकर्मियों को अलग-अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने का अवसर दिया जा रहा है. इसके माध्यम से पुलिसकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स पूरा कर सकते हैं और काम से जुड़ी जानकारी बढ़ा सकते हैं.
विभाग का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से विवेचना के तकनीकी पहलुओं को समझने, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने, जनशिकायतों का निस्तारण करने और आम लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने में मदद मिल सकती है.
वीकेंड ट्रेनिंग से बढ़ाई गई भागीदारी
उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए 1 अगस्त 2026 से वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट शुरू किया गया. इसके तहत पुलिसकर्मियों को शनिवार और रविवार को निर्धारित कोर्स पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है.
पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 तक 10 वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट के जरिए कुल 32,69,223 कोर्स पूरे किए गए.
वहीं, 2 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित साधना सप्ताह के दौरान पुलिसकर्मियों ने 28,03,435 कोर्स पूरे किए। इन आंकड़ों के जरिए विभाग ऑनलाइन प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों की भागीदारी और नियमित सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है.
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताई प्रशिक्षण की अहमियत
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. iGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक दक्षता, विवेचना के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की समझ और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े कौशल को मज़बूत किया जा रहा है.
डीजीपी के मुताबिक, उद्देश्य ऐसा पुलिस बल तैयार करना है, जो तकनीक की समझ रखने के साथ संवेदनशील और जवाबदेह भी हो. इससे आम लोगों को बेहतर और प्रभावी पुलिस सेवाएं देने में मदद मिल सकेगी.
अब प्रशिक्षण का असर पुलिसिंग में दिखाना होगी चुनौती
iGOT पोर्टल पर एक करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरे करना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रशिक्षण के स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है. हालांकि, इस तरह के ऑनलाइन प्रशिक्षण की वास्तविक उपयोगिता का आकलन इस बात से भी होगा कि पुलिसकर्मी अपने काम में सीखी गई जानकारी का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं.
विवेचना की गुणवत्ता, साइबर अपराध की जांच, जनशिकायतों का निस्तारण और आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार में सुधार जैसे पहलुओं पर इसका असर महत्वपूर्ण होगा. ऐसे में अब इस प्रशिक्षण को ज़मीनी पुलिसिंग से जोड़ना और उसके परिणामों को बेहतर बनाना विभाग के सामने अहम लक्ष्य रहेगा.