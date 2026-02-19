ETV Bharat / state

भराड़ीसैंण विधानसभा, 12 साल में सिर्फ 10 सत्र, 35 दिन चली सदन की कार्यवाही, देखें आंकड़े

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आगामी विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित विधानसभा भवन में आहूत करने का निर्णय लिया है. जिसके लिए तिथियों का भी ऐलान कर दिया गया है. इसके तहत आगामी विधानसभा बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक यानी 5 दिवसीय सत्र आहूत होने जा रहा है. पहली बार साल 2014 में गैरसैंण में विधानसभा विशेष सत्र टेंट में आयोजित किया गया था. जिसके बाद से यानी पिछले 12 सालों में गैरसैंण में 35 दिनों तक सदन की कार्यवाही चली है.

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि सरकारें जनता को साधने और जन भावनाओं को देखते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत करने का निर्णय लेती रही है. उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण में पहला विशेष विधानसभा सत्र 9 जून 2014 को आयोजित हुआ था, जो टेंट में आयोजित किया गया था. ये विशेष सत्र 9 से 11 जून 2014 तक चला. दरअसल, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने इसे राज्य आंदोलनकारियों की मांग को सम्मान देने के लिए गैरसैंण में सत्र आहूत किया था.