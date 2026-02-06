ETV Bharat / state

लोक भवन उद्यान बना आकर्षण, एक ही दिन में 49 हजार से अधिक लोगों ने किया भ्रमण

झारखंड लोक भवन उद्यान में लगातार लोग भ्रमण करने पहुंच रहे हैं. एक ही दिन यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
रांची: राज्यपाल के निर्देश पर आम नागरिकों के लिए खोला गया लोक भवन उद्यान रांचीवासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. राजधानी के बीचोंबीच स्थित यह उद्यान इन दिनों लोगों की भारी भीड़ खींच रहा है. 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खोले गए लोक भवन, रांची उद्यान में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

6 फरवरी को लोक भवन उद्यान में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई. एक ही दिन में कुल 49,124 लोगों ने उद्यान का भ्रमण और अवलोकन किया. इसके साथ ही अब तक कुल 1,07,183 लोग लोक भवन उद्यान का दीदार कर चुके हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर आयु वर्ग के लोग इस ऐतिहासिक और सुंदर परिसर को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)

लोक भवन उद्यान अपने सुव्यवस्थित हरियाली, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल के कारण लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है. सुबह से ही परिवारों, विद्यार्थियों और पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है. कई लोग इसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कुछ सुकून के पल बिताने का बेहतरीन अवसर मान रहे हैं. वहीं बच्चों के लिए यह उद्यान सीखने और घूमने का एक खास स्थान बन गया है.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)

उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है. लोक भवन प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए हैं. लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है. इच्छुक लोग अपराह्न 1 बजे तक गेट संख्या 2 से प्रवेश कर सकते हैं, ताकि सभी आगंतुक निर्धारित समय के भीतर उद्यान का शांतिपूर्ण ढंग से भ्रमण कर सकें.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)

प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनी रहे. सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उद्यान की सुंदरता बनी रहे और लोग स्वच्छ वातावरण में भ्रमण कर सकें.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)

लोक भवन उद्यान का आम जनता के लिए खोला जाना राजधानीवासियों के लिए एक खास अनुभव साबित हो रहा है. कई लोगों का कहना है कि पहली बार उन्हें इतने करीब से लोक भवन परिसर और उसके उद्यान को देखने का मौका मिला है. लोग इसे एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसे अवसर आम नागरिकों को मिलते रहेंगे.

Jharkhand Lok Bhavan
लोक भवन उद्यान (Etv Bharat)

लोक भवन उद्यान इन दिनों रांची शहर की पहचान बनता जा रहा है. लगातार बढ़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि लोग प्रकृति, विरासत और खुले सार्वजनिक स्थलों से जुड़ना चाहते हैं. आगामी दिनों में भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

TAGGED:

JHARKHAND LOK BHAVAN GARDEN
JHARKHAND LOK BHAVAN GARDEN TOURIST
झारखंड लोक भवन उद्यान
झारखंड लोक भवन
JHARKHAND LOK BHAVAN

