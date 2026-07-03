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दिल्ली में आग लगने से होने वाली मौतों का बढ़ा आंकड़ा, छह महीने में 69 लोगों की गई जान

डीएफएस को 2025 में आग लगने की कुल 17,366 कॉल प्राप्त हुई, जबकि 2026 में छह महीने में ही 12,214 कॉल दर्ज हो चुकी हैं.

दिल्ली में आग लगने की कॉल की संख्या में भी हुआ इजाफा
दिल्ली में आग लगने की कॉल की संख्या में भी हुआ इजाफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 2:37 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली में इस वर्ष जून महीने में आग लगने की घटनाओं की संख्या में कमी दर्ज की गई, लेकिन आग से होने वाली मौतों ने पिछले सभी महीनों के साथ-साथ पिछले वर्ष के जून का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के 30 जून, 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष जनवरी से जून के बीच आग लगने की 12,214 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 494 लोग झुलसकर घायल हुए हैं. इनमें अकेले जून महीने में 25 लोगों की जान चली गई, जो वर्ष 2026 के किसी भी महीने में सबसे अधिक है.

दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस साल जून में आग लगने की कुल 2,111 कॉल प्राप्त हुईं. यह संख्या मई के मुकाबले कम है. मई में विभाग को आग लगने की 3,410 कॉल मिली थीं, जो इस वर्ष किसी भी महीने में सबसे अधिक थीं. हालांकि घटनाओं की संख्या घटने के बावजूद जून में जानमाल का नुकसान सबसे अधिक रहा. वर्ष 2026 के मासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में आग की घटनाओं में छह लोगों की मौत हुई थी. फरवरी में भी छह लोगों की जान गई. मार्च में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 पहुंच गई, जबकि अप्रैल में पांच और मई में 12 लोगों की मौत दर्ज की गई. इसके बाद जून में 25 लोगों की मौत ने पूरे वर्ष का सबसे भयावह आंकड़ा सामने ला दिया.

सुरक्षा मानकों का पालन बड़ी चुनौती

जून में मौतों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह 3 जून को मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल में लगी भीषण आग रही. इस हादसे में अकेले 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 26 से अधिक लोग घायल हो गए. इस एक घटना ने पूरे महीने के मृत्यु आंकड़ों को असाधारण रूप से बढ़ा दिया और राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. दिल्ली में इस वर्ष के सबसे दर्दनाक अग्निकांडों पर नजर डालें तो मालवीय नगर होटल हादसा अकेला मामला नहीं है. इससे पहले विवेक विहार में एक मकान में लगी आग में नौ लोगों की मौत हुई थी, जबकि पालम में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से भी एक ही परिवार के नौ लोगों की जान चली गई थी. इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि रिहायशी इमारतों व छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

आग लगने पर इन नंबरों पर करें कॉल

  • पुलिस: 100, 112
  • फायर: 101 या 01123414280
  • एम्बुलेंस: 108 और 102

आग से मौत का टूटा बीते वर्ष का रिकार्ड

पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है. वर्ष 2025 के मई महीने में दिल्ली फायर सर्विस को आग लगने की 1,800 कॉल प्राप्त हुई थीं. उन घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई थी. 71 लोग घायल हुए थे. वहीं जून 2025 में आग लगने की 1,780 कॉल दर्ज हुई थीं, जिनमें 12 लोगों की मौत और 41 लोग घायल हुए थे. इसके मुकाबले जून 2026 में कॉल की संख्या बढ़कर 2,111 हो गई और मृतकों की संख्या दोगुनी से भी अधिक होकर 25 पहुंच गई.

छह महीने में ही 12,214 कॉल दर्ज

पूरे वर्ष 2025 में दिल्ली फायर सर्विस को आग लगने की कुल 17,366 कॉल प्राप्त हुई थीं. इन घटनाओं में 71 लोगों की मौत हुई थी और 529 लोग घायल हुए थे. इसके विपरीत वर्ष 2026 का अभी केवल आधा वर्ष ही पूरा हुआ है, लेकिन छह महीनों में ही 12,214 कॉल दर्ज हो चुकी हैं. वहीं मृतकों की संख्या 69 पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 494 हो चुकी है, जो यह संकेत देती है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2026 आग से होने वाले नुकसान के लिहाज से पिछले वर्षों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकता है.

डीएफएस ने मौतों के पीछे बताए ये कारण

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के अनुसार, अधिकांश गंभीर आग की घटनाओं के पीछे शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण बनकर सामने आया है. उनका कहना है कि खराब वायरिंग, बिजली के तारों पर अत्यधिक लोड, पुराने विद्युत उपकरणों का उपयोग व रखरखाव में लापरवाही जैसी छोटी-छोटी गलतियां बड़े हादसों में बदल जाती हैं. उन्होंने बताया कि रात के समय आग लगने की स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि लोगों को समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है. जब तक लोगों को आग का पता चलता है, तब तक लपटें तेजी से फैल चुकी होती हैं और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है.

हर भवन में अनिवार्य हो फायर डिटेक्टर और स्प्रिंकलर

उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर व इमारत में फायर डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाने चाहिए. फायर डिटेक्टर से आग लगने की शुरुआती सूचना तुरंत मिल सकती है, जबकि स्प्रिंकलर आग को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित करने में मदद करते हैं. दिल्ली सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसमें हर घर व भवन में फायर डिटेक्टर तथा स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है.

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