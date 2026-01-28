ETV Bharat / state

1 फरवरी को पहुंचेगा भक्तों का रेला, माघी पूर्णिमा पर संगम में 20 करोड़ लगाएंगे डुबकी!

प्रयागराज माघ मेला उमड़ रही भक्तों की भीड़. ( ETV Bharat )