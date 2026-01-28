1 फरवरी को पहुंचेगा भक्तों का रेला, माघी पूर्णिमा पर संगम में 20 करोड़ लगाएंगे डुबकी!
प्रयागराज माघ मेला 2026 में 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 20 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान की उम्मीद जताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 10:38 AM IST
प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. मेला प्रशासन का दावा है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने वालों की कुल संख्या 20 करोड़ तक पहुंच सकती है. ऐसा हुआ तो यह एक नया रिकॉर्ड होगा.
शुरुआत में मेला प्रशासन ने पूरे माघ माह के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था. लेकिन यह अनुमान अब काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है. महज 20 दिनों में ही यह आंकड़ा पार हो चुका है.
माघ मेलाधिकारी ऋषि राज के अनुसार 23 जनवरी को वसंत पंचमी तक करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं. इसके बाद अचला सप्तमी तक यह संख्या बढ़कर 17.10 करोड़ से अधिक हो गई है.
26 जनवरी को भी संगम तट पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन के हाथ–पांच फूल गए. माघ मेला क्षेत्र में बनाई गई पार्किंग फुल हो गई. वाहनों के माघ मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगानी पड़ी.
मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मंगलवार देर शाम तक कुल संख्या 18 करोड़ पार करने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यदि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, तो माघी पूर्णिमा तक 20 करोड़ स्नानार्थियों का आंकड़ा छू लिया जाएगा.
मेले में आने वाले प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ लगातार पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा दर्ज की जा रही है. यही वजह है कि प्रशासन को अब रिकॉर्ड स्तर की उपस्थिति की उम्मीद है.
प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
ये भी पढ़ें - माघ मेला-2026 प्रयागराज; पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का सैलाब, प्रशासन के छूटे पसीने