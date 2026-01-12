ETV Bharat / state

फार्मर रजिस्ट्रेशन में बना रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2.87 लाख किसानों का हुआ पंजीकरण

पटना : बिहार में एग्री स्टैक योजना के तहत चल रहा फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इस रविवार को एक ही दिन में 2.87 लाख से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन किया गया, जो अब तक 1 दिन में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन है. यह आंकड़ा तय दैनिक लक्ष्य 2.48 लाख से कहीं अधिक है और लगभग 116 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है. विभागीय मंत्री का मानना है कि प्रशासनिक सक्रियता और तकनीकी व्यवस्था के कारण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है.

अब तक 16.12 लाख किसानों का पंजीकरण : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 11 जनवरी 2026 की शाम 6:40 बजे तक राज्य में कुल 16.12 लाख से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या भी 10.48 लाख से अधिक पहुंच गई है. विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सरकार का अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रहा है.

डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने इस उपलब्धि को किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान राज्य के किसानों को एक डिजिटल पहचान देने की ऐतिहासिक पहल है. एक ही दिन में 2.87 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन और अब तक 16 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीकरण इस अभियान की सफलता को साफ तौर पर दर्शाता है.

''फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीएम किसान सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सीधे किसानों के खाते तक पहुंचेगा. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पात्र किसानों को बिना किसी अड़चन के लाभ मिलेगा. सीएससी यानी वसुधा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा लगातार उपलब्ध है.''- विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

पीएम किसान लक्ष्य अभी भी बड़ा : आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पीएम किसान योजना का कुल लक्ष्य 75.01 लाख किसानों का है. इसके मुकाबले अभी लगभग 64.53 लाख किसानों का सत्यापन और कवरेज शेष है. इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से सभी जिला प्रशासन को मिशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शेष किसानों को भी जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जा सके.

रविवार को भी लगे पंचायत स्तर पर शिविर : अभियान को गति देने के लिए छुट्टी के दिन भी पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए. रविवार को हर पंचायत में रजिस्ट्रेशन काउंटर सक्रिय रहे, जिससे बड़ी संख्या में किसानों ने मौके पर ही अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया. अधिकारियों के अनुसार यही कारण है कि एक ही दिन में रिकॉर्ड 2.87 लाख रजिस्ट्रेशन संभव हो सका.