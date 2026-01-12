फार्मर रजिस्ट्रेशन में बना रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2.87 लाख किसानों का हुआ पंजीकरण
बिहार में काफी संख्या में किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. अब तक 16.12 लाख किसानों का सफल रजिस्ट्रेशन हुआ है. पढ़ें खबर
Published : January 12, 2026 at 8:08 PM IST
पटना : बिहार में एग्री स्टैक योजना के तहत चल रहा फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इस रविवार को एक ही दिन में 2.87 लाख से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन किया गया, जो अब तक 1 दिन में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन है. यह आंकड़ा तय दैनिक लक्ष्य 2.48 लाख से कहीं अधिक है और लगभग 116 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है. विभागीय मंत्री का मानना है कि प्रशासनिक सक्रियता और तकनीकी व्यवस्था के कारण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है.
अब तक 16.12 लाख किसानों का पंजीकरण : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 11 जनवरी 2026 की शाम 6:40 बजे तक राज्य में कुल 16.12 लाख से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या भी 10.48 लाख से अधिक पहुंच गई है. विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सरकार का अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रहा है.
डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने इस उपलब्धि को किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान राज्य के किसानों को एक डिजिटल पहचान देने की ऐतिहासिक पहल है. एक ही दिन में 2.87 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन और अब तक 16 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीकरण इस अभियान की सफलता को साफ तौर पर दर्शाता है.
''फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीएम किसान सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सीधे किसानों के खाते तक पहुंचेगा. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पात्र किसानों को बिना किसी अड़चन के लाभ मिलेगा. सीएससी यानी वसुधा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा लगातार उपलब्ध है.''- विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार
पीएम किसान लक्ष्य अभी भी बड़ा : आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पीएम किसान योजना का कुल लक्ष्य 75.01 लाख किसानों का है. इसके मुकाबले अभी लगभग 64.53 लाख किसानों का सत्यापन और कवरेज शेष है. इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से सभी जिला प्रशासन को मिशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शेष किसानों को भी जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जा सके.
रविवार को भी लगे पंचायत स्तर पर शिविर : अभियान को गति देने के लिए छुट्टी के दिन भी पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए. रविवार को हर पंचायत में रजिस्ट्रेशन काउंटर सक्रिय रहे, जिससे बड़ी संख्या में किसानों ने मौके पर ही अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया. अधिकारियों के अनुसार यही कारण है कि एक ही दिन में रिकॉर्ड 2.87 लाख रजिस्ट्रेशन संभव हो सका.
बड़े जिलों का शानदार प्रदर्शन : फार्मर रजिस्ट्रेशन के मामले में कई बड़े जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. मुजफ्फरपुर में 95351, कटिहार में 69722, पूर्णिया में 66765, भागलपुर में 67385, मधुबनी में 46926 और रोहतास में 46366 किसानों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है. इन जिलों में दैनिक लक्ष्य के मुकाबले 150 से 190 प्रतिशत तक की उपलब्धि दर्ज की गई है.
छोटे जिलों में भी दिखी तेजी : कम आबादी वाले जिलों में भी अभियान की रफ्तार संतोषजनक रही है. शिवहर में 17715, शेखपुरा में 19114, अरवल में 10407 और लखीसराय में 14535 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है. इन जिलों में भी 120 से 170 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्ति दर्ज की गई है. विभाग के अधिकारियों की माने तो यह स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर की सक्रियता को दर्शाता है.
पीएम किसान से जोड़ने पर विशेष फोकस : राज्य सरकार का जोर सिर्फ फार्मर रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजीकृत किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वैशाली जिले में 77844 फार्मर रजिस्ट्रेशन में से 37193 किसान पीएम किसान से जुड़े हैं, वहीं सहरसा में 49739 रजिस्ट्रेशन में से 37827 किसान पीएम किसान लाभार्थी बन चुके हैं.
सीएससी और ऑनलाइन पोर्टल से आसान प्रक्रिया : राज्य के सभी सीएससी यानी वसुधा केंद्रों पर किसानों को लगातार फार्मर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इससे दूर : दराज़ और ग्रामीण इलाकों के किसानों को भी अभियान से जुड़ने में आसानी हो रही है.
पंचायत प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपील : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने पंचायत स्तर पर अभियान को और मजबूत करने पर जोर दिया है. उन्होंने सभी मुखिया, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे किसानों को सही जानकारी दें और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए.
''फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना है. इससे न केवल पीएम किसान, बल्कि भविष्य में आने वाली सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा. राज्य सरकार और जिला प्रशासन का फोकस अब शेष किसानों के पंजीकरण, सत्यापन और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर है, ताकि तय समयसीमा में अभियान अपने लक्ष्य को हासिल कर सके.''- सीके अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
