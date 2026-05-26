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बनारस में नौतपा के पहले दिन टूटा रिकॉर्ड, गांव-गांव पहुंच रही डॉक्टर्स की टीम, अस्पतालों में विशेष इंतजाम

वाराणसी: नौतपा शुरू हो चुका है और इसी के साथ भीषण गर्मी का प्रकोप भी बढ़ गया है. पहले ही दिन सोमवार को नौतपा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. तापमान 44.9 डिग्री से. दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल पहले दिन पारा 36.5 डिग्री से. था. मंगलवार को कुछ राहत मिली है और तापमान 43.5 डिग्री से. दर्ज हुआ है. हालांकि यह मामूली राहत है. ऐसे में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग मिलकर गांव-गांव स्पेशल कैंप लगा रहे हैं. ताकि लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जागरूक किया जा सके. इस क्रम में बनारस में लखनऊ से स्पेशल टीम के साथ स्वास्थ्य महत्व के डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. वहीं बनारस के अस्पतालों में कूल रूम बनाए गए हैं, जिसमें बाथटब भी लगे हैं.

मंगलवार को शहर से करीब 22 किमी दूर रमना स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं निःशुल्क औषधियां प्राप्त कीं. शिविर के दौरान लगभग 250 ग्रामीणों का ब्लड प्रेशर, शुगर एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण भी किया गया.

इस अवसर पर राजकीय चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी व प्रख्यात सीपीआर विशेषज्ञ डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने ग्रामीणों को हीट वेव (लू) से बचाव, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ओआरएस घोल के नियमित सेवन, अत्यधिक धूप से बचने तथा बच्चों-बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने के प्रति जागरूक किया. कहा कि नौतपा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हीट स्ट्रोक एवं डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सके.

आयुष विभाग द्वारा भी पारंपरिक एवं प्राकृतिक उपायों के माध्यम से गर्मी से राहत, स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई. साथ ही लोगों को स्वच्छ पेयजल सेवन एवं संतुलित आहार के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया.