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बनारस में नौतपा के पहले दिन टूटा रिकॉर्ड, गांव-गांव पहुंच रही डॉक्टर्स की टीम, अस्पतालों में विशेष इंतजाम

रमना स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया.

बनारस में सक्रिय हुई डॉक्टरों की टीम.
बनारस में सक्रिय हुई डॉक्टरों की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:39 PM IST

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वाराणसी: नौतपा शुरू हो चुका है और इसी के साथ भीषण गर्मी का प्रकोप भी बढ़ गया है. पहले ही दिन सोमवार को नौतपा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. तापमान 44.9 डिग्री से. दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल पहले दिन पारा 36.5 डिग्री से. था. मंगलवार को कुछ राहत मिली है और तापमान 43.5 डिग्री से. दर्ज हुआ है. हालांकि यह मामूली राहत है. ऐसे में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग मिलकर गांव-गांव स्पेशल कैंप लगा रहे हैं. ताकि लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जागरूक किया जा सके. इस क्रम में बनारस में लखनऊ से स्पेशल टीम के साथ स्वास्थ्य महत्व के डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. वहीं बनारस के अस्पतालों में कूल रूम बनाए गए हैं, जिसमें बाथटब भी लगे हैं.

मंगलवार को शहर से करीब 22 किमी दूर रमना स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं निःशुल्क औषधियां प्राप्त कीं. शिविर के दौरान लगभग 250 ग्रामीणों का ब्लड प्रेशर, शुगर एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण भी किया गया.

इस अवसर पर राजकीय चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी व प्रख्यात सीपीआर विशेषज्ञ डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने ग्रामीणों को हीट वेव (लू) से बचाव, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ओआरएस घोल के नियमित सेवन, अत्यधिक धूप से बचने तथा बच्चों-बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने के प्रति जागरूक किया. कहा कि नौतपा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हीट स्ट्रोक एवं डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सके.

आयुष विभाग द्वारा भी पारंपरिक एवं प्राकृतिक उपायों के माध्यम से गर्मी से राहत, स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई. साथ ही लोगों को स्वच्छ पेयजल सेवन एवं संतुलित आहार के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया.

वहीं, श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय राजकीय चिकित्सालय में मरीजों एवं उनके तीमारदारों को नौतपा में सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सालय परिसर में विभिन्न स्थलों, वार्ड, इमेरजेंसी, रैनबसेरा, ब्लड बैंक व चिकित्सालय परिसर पर 14 वाटर कूलर लगे हैं, जो सभी क्रियाशील हैं.

बताया कि चिकित्सालय के इमेरजेंसी, ओपीडी, इमेरजेंसी वार्ड के साथ-साथ अन्य वार्डों में आने वाले प्रत्येक मरीज की सुविधा के लिए हर जगह पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर तथा स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है. मरीजों की सुविधा के लिए पूछताछ केद्र भी बनाया गया है.

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि हीट वेव से ग्रसित मरीजों के त्वरित उपचार के लिए एक कोल्ड रूम की स्थापना की गई है, जहां हीट वेव से ग्रसित मरीज को भर्ती कर उसका समुचित उपचार किया जा रहा है. जिसमें मल्टीपैरा मानिटर के साथ कोल्ड वाटर बॉथ टब, आईस पैक, रेक्टल थर्मामीटर, ओआरएस पाउडर के साथ पर्याप्त मात्रा में औषधियों व लॉजिस्टिक की व्यवस्था की गयी है. चिकित्सालय के अन्य चिकित्सकों के साथ-साथ इमरजेन्सी कक्ष में प्रत्येक शिफ्ट में 4-4 अतिरिक्त चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी को तैनात किए गए हैं.

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