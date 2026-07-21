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335 साल पुराने जगन्नाथपुर रथ मेले का रिकॉर्ड 2.27 करोड़ में टेंडर, बढ़े स्टॉल किराये से दुकानदारों की जेब पर भारी बोझ

रांची का जगन्नाथपुर रथ मेला ( ETV Bharat )