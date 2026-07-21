335 साल पुराने जगन्नाथपुर रथ मेले का रिकॉर्ड 2.27 करोड़ में टेंडर, बढ़े स्टॉल किराये से दुकानदारों की जेब पर भारी बोझ
रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला में रिकॉर्ड 2.27 करोड़ का टेंडर हुआ इससे स्टॉल का किराया बढ़ गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 21, 2026 at 3:30 PM IST
रांची: राजधानी रांची के 335 वर्ष पुराने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले का आयोजन इस वर्ष रिकॉर्ड 2 करोड़ 27 लाख 21 हजार 112 रुपये के टेंडर पर हो रहा है. वर्ष 2023 से 2026 के बीच यह अब तक की सबसे अधिक टेंडर राशि है. टेंडर राशि में हुई इस बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर मेले में दुकान लगाने वाले छोटे-बड़े व्यापारियों पर पड़ा है. दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में उन्हें इस बार कहीं अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है, जिससे उनके व्यापार की लागत बढ़ गई है.
10 दिवसीय रथ मेले का दिया गया ठेका
इस वर्ष 16 जुलाई से शुरू हुए 10 दिवसीय रथ मेले के संचालन का ठेका पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निवासी राजेश चंद्रा की फर्म आरएस इंटरप्राइजेज को मिला है. फर्म ने 2 करोड़ 27 लाख 21 हजार 112 रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर टेंडर हासिल किया. पिछले चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में टेंडर राशि 75 लाख रुपये थी, 2024 में यह बढ़कर 1.92 करोड़ रुपये पहुंची, 2025 में घटकर 51.51 लाख रुपये रह गई, जबकि 2026 में यह रिकॉर्ड 2.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यानी पिछले वर्ष की तुलना में टेंडर राशि में करीब 1.76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
बढ़ा स्टॉलों और अन्य का किराया
टेंडर राशि बढ़ने के साथ ही इस बार दुकान, फूड स्टॉल, झूला, पार्किंग और अन्य व्यावसायिक स्टॉलों का किराया भी पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है. अलग-अलग स्थान और आकार के अनुसार स्टॉल का किराया 100 रुपये से 500 रुपये प्रति फीट प्रतिदिन तक तय किया गया है. कई छोटे दुकानदारों से प्रतिदिन एक हजार से पांच हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं. वहीं बड़े झूले, मिठाई की दुकान और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को 10 दिनों के लिए 80 हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक किराया देना पड़ रहा है.
छोटे व्यापारियों को हो रही मुश्किल
ईटीवी भारत ने मेले में दुकान लगाने वाले कई छोटे और पुराने व्यापारियों से बातचीत की. व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यहां दुकान लगा रहे हैं, लेकिन इस बार किराया अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है. उनका कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में छोटे व्यापारियों के लिए इस मेले में दुकान लगाना कठिन हो जाएगा. बढ़ी हुई लागत की वजह से कई दुकानदारों को सामान और खान-पान की वस्तुओं के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं, जिसका असर सीधे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है.
इन्हें मिली है सुरक्षा की जिम्मेदारी
टेंडर प्रक्रिया एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय, जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव, मंदिर सचिव प्रसन्न कुमार, विनोद कुमार और आवासीय पदाधिकारी स्मृति कुमारी की मौजूदगी में पूरी की गई थी. वहीं इस वर्ष मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वर्जन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है. इसके अलावा जिला पुलिस, रांची नगर निगम, विभिन्न सरकारी विभागों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी मेले की व्यवस्था और सुरक्षा में तैनात हैं.
मंदिर समिति के सचिव प्रसन्न कुमार ने बताया कि टेंडर पूरी तरह निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है और दुकानदारों से तय दर के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मेले में सुविधाओं का विस्तार किया गया है. दुकानों का बेहतर प्रबंधन, पेयजल, शौचालय, सफाई, पार्किंग और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं और व्यापारियों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. हालांकि, रिकॉर्ड टेंडर राशि के कारण बढ़े किराये ने इस वर्ष रथ मेले की आर्थिक चर्चा को भी केंद्र में ला दिया है.
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