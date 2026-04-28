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मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग, खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, कई शहरों में छुट्टी घोषित

मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग ( Etv Bharat )

छतरपुर/बुरहानपुर/श्योपुर : मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. ज्यादातर शहरों में नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. वहीं, धार्मिक पर्यटन स्थल खजुराहो में गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से अब आसमान से पक्षी भी जमीन पर गिरने लगे हैं. भीषण हीट वेव के चलते मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है. बुरहानपुर में स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे बुरहानपुर में भीषण गर्मी के चलते कलेक्टर हर्ष सिंह ने सभी आंगनवाड़ियों का समय बदल दिया है और स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है. कलेक्टर ने कहा है कि 28 अप्रैल से 2 मई तक आंगनवाड़ी केन्द्र आंशिक रूप से बंद रहेंगे. इस फैसले से अभिभावक काफी खुश हैं क्योंकि भीषण गर्मी में मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जिले के सभी सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसों में भी दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है. बुराहनपुर कलेक्टर ने स्कूल के लिए घोषित की छुट्टी (Etv Bharat) कलेक्टर हर्ष सिंह के आदेश में कहा गया है, '' वर्तमान में प्रदेश में मौसम परिवर्तन यथा तापमान में अत्यधिक वृद्धि भीषण गर्मी, बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत हितग्राहियों के हित में आंगनवाड़ी केन्द्र को दिनांक 28/04/2026 से 02/05/2026 तक आंशीक रूप से बंद किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु किया जाए, जो 2 मई तक प्रभावी रहेगा.'' बुरहानपुर में स्कूल व आंगनवाड़ियों के लिए आदेश जारी (Etv Bharat)