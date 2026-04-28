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मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग, खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, कई शहरों में छुट्टी घोषित

खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस के साथ टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, कई शहरों में आंधी तूफान से राहत, कई शहर बने भट्टी

MADHYA PRADESH HEAT WAVE
मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:32 AM IST

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छतरपुर/बुरहानपुर/श्योपुर : मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. ज्यादातर शहरों में नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. वहीं, धार्मिक पर्यटन स्थल खजुराहो में गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से अब आसमान से पक्षी भी जमीन पर गिरने लगे हैं. भीषण हीट वेव के चलते मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

बुरहानपुर में स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे

बुरहानपुर में भीषण गर्मी के चलते कलेक्टर हर्ष सिंह ने सभी आंगनवाड़ियों का समय बदल दिया है और स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है. कलेक्टर ने कहा है कि 28 अप्रैल से 2 मई तक आंगनवाड़ी केन्द्र आंशिक रूप से बंद रहेंगे. इस फैसले से अभिभावक काफी खुश हैं क्योंकि भीषण गर्मी में मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जिले के सभी सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसों में भी दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है.

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बुराहनपुर कलेक्टर ने स्कूल के लिए घोषित की छुट्टी (Etv Bharat)

कलेक्टर हर्ष सिंह के आदेश में कहा गया है, '' वर्तमान में प्रदेश में मौसम परिवर्तन यथा तापमान में अत्यधिक वृद्धि भीषण गर्मी, बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत हितग्राहियों के हित में आंगनवाड़ी केन्द्र को दिनांक 28/04/2026 से 02/05/2026 तक आंशीक रूप से बंद किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु किया जाए, जो 2 मई तक प्रभावी रहेगा.''

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बुरहानपुर में स्कूल व आंगनवाड़ियों के लिए आदेश जारी (Etv Bharat)

खजुराहो में आसमान से गिर रहे पक्षी

खजुराहो में भीषण गर्मी ने न सिर्फ आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. यहां नौगांव में सोमवार को भी पारा 45 डिग्री के पार चला गया. हालात ऐसे हैं कि दोपहर 12 बजते ही सड़कें खाली हो जाती है. भीषण लू के चलते लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं. हालांकि, इस भीषण हीटवेव के साथ मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और हल्की रिमझिम का अलर्ट जारी किया है.

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खजुराहो में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भी बेहाल

गर्मी की वजह से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में भी बुरी हाल हैं. इन बड़े शहरों में भी दिन का तापमान 41 से 45 डिग्री के बीच जा रहा है. शाम के वक्त भी यहां तपन और गर्म हवाओं ने लोगों को हलाकान कर दिया है. जबलपुर में सोमवार को तेज हवाओं से तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है.

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श्योपुर कलेक्टर का आदेश (Etv Bharat)

श्योपुर में 30 अप्रैल तक स्कूलों की छुट्टी

श्योपुर में भीषण गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर शीला दाहिमा ने समस्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी है. कलेक्टर शीला दाहिमा ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया है. इसमें सरकारी, प्राइवेट,सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी स्कूल शामिल हैं. श्योपुर में पिछले दिनों तापमान 43 डिग्री पार कर गया है और लू चलने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट, रातों को भी नहीं मिलेगा सुकून, गर्म हवाओं का जोर

स्वास्थ विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर दिलीप सिंह सिकरवार ने बताया, '' इस समय भीषण गर्मी का कहर श्योपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों में बना हुआ है. लोगों को सलाह दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग भीषण गर्मी में बाहर न निकलें. अगर जरूरी काम से अगर बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे व सिर को ढक कर निकलें और खूब पानी पिएं.''

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