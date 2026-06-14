177 बार रक्तदान का महा-रिकॉर्ड: उम्र को मात दे राहुल शोलाहपुरकर आज भी बचा रहे लोगों की जिंदगियां
हर साल दुनिया भर में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस (WORLD BLOOD DONOR DAY) मनाया जाता है. देखिए संवाददाता शशिकला की ये स्पेशल रिपोर्ट
Published : June 14, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : June 14, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के 67 वर्षीय राहुल शोलाहपुरकर का यह नारा "मेरी बारी पूरी हुई, अब आपकी बारी है". आज देश के हर युवा के लिए एक सशक्त प्रेरणा है. अपने जीवन में रिकॉर्ड 177 बार रक्तदान कर दूसरों को नया जीवन देने वाले राहुल मानवता की जीती-जागती मिसाल हैं. भले ही चिकित्सा नियमों के कारण 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद अब वह स्वयं रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा आज भी युवा है. अब उन्होंने 'रेड क्रॉस सोसाइटी' के साथ मिलकर समाज को जगाने का बीड़ा उठाया है.
वह जगह-जगह रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को इस महादान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि 177 बार खून देने के बाद भी राहुल आज 67 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त जिंदगी जी रहे हैं. उनकी यह सेहत उन तमाम भ्रांतियों को तोड़ती है, जो रक्तदान को कमजोरी से जोड़ती हैं. इस 'वर्ल्ड ब्लड डोनर डे' पर ईटीवी भारत ने राहुल शोलाहपुरकर विस्तृत बातचीत की और उनके जीवन की कहानी को जानने का प्रयास किया कि वह किस प्रकार युवाओं को जागरूक रहे हैं.
177 बार रक्तदान का महारिकॉर्ड
राहुल शोलाहपुरकर बताते हैं कि सबसे पहली बार 18 वर्ष की आयु में रक्तदान किया था. इसके बाद से ही लगातार हर 3 महीने के अंतराल में रक्तदान किया और अभी तक 177 बार रक्तदान कर चुके हैं. इस सफर की शुरुआत 1977 में एनसीसी कैंप के दौरान शुरू हुई थी, जब 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने सभी को रक्तदान करने का आदेश दिया था. इस दौरान लाल किले पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जहां सभी लोगों ने अपना रक्तदान किया था. जब जानकारी मिली कि साल में चार बार ब्लड डोनेट किया जा सकता है. इसके बाद जैसे ही 3 महीने होते थे, लगता था कि अब रक्तदान करने का समय आ गया है और डोनेट करने पहुंच जाते थे. काम के सिलसिले में 3 साल नागपुर में बिताने पड़े. इस दौरान वहां 11 बार ब्लड डोनेट किया. 65 की आयु के दौरान केवल 2 साल के लिए इस काम को रोका था. क्योंकि हर्निया का ऑपरेशन हुआ था.
65 साल की उम्र में भी रक्तदान
राहुल का जन्म 5 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ. वर्तमान में उनकी उम्र 67 है. ब्लड डोनेट करने के नियमों का पालन करते हुए 65 साल की उम्र के बाद से रक्तदान करना बंद कर दिया और यह संकल्प लिया कि अब वह युवाओं को जागरूक करेंगे कि वह ब्लड डोनेट करें और अपने को स्वस्थ रखते हुए दुसरो के जीवन को भी बचाएं. इस उम्र में भी राहुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनका हीमोग्लोबिन 15 है. सामान्य इस उम्र में लोगों का हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है.
राहुल बताते हैं कि जब इस बात का बीड़ा उठाया कि अब युवाओं को रक्तदान के लिए जागरूक करेंगे तब इसके फायदे और नियम बताना पहली प्राथमिकता रही. युवाओं को समझना जरूरी है कि रक्त की एक बूंद किसी के लिए जीवन दान बन सकती है. लेकिन लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई तरह मिथ और संचय है, जिनको समझान जरूरी है. युवाओं को जागरूक करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया. कैंप में आने वाले हर युवा को अपनी कहानी बताई और कहा कि अगली बार दो और लोगों को साथ मिलना. अब वही लोग अपने साथ सात से आठ लोगों अपने साथ रखते दान करवाने के लिए लेट हैं. शोलाहपुरकर भारत में रक्तदान की सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं. इसके चलते वह लोगों को देशभर में रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं.
रक्तदान करने के फायदे
दुनिया में रक्तदान को महादान कहा गया है. इसके कई सारे फायदे भी होते हैं. 177 बाद ब्लड डोनेट कर चुके राहुल बताते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद बीपी की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है. इसके अलावा शुगर होने की भी आशंकाएं काफी कम हो जाती हैं. वही हृदय संबंधी बीमारियों से भी निजात मिलता है और हीमोग्लोबिन एक्यूरेट रहता है. साथ ही बॉडी की इम्युनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाती है. इसके अलावा रक्तदान करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लड डोनेट करने वाले के सभी ब्लड टेस्ट मुफ्त हो जाते हैं.
रेड क्रॉस सोसाइटी के जुड़ने का सफर
भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी बीते कई दशकों से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती आ रही है. आयोजनों के दौरान राहुल की मुलाकात रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों से हुई. वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कई मुख्य आयोजन किए जाते थे, जिसमें अधिकतम ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता था. बस यही से उन्होंने ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया.
राहुल शोलाहपुरकर का युवाओं के लिए संदेश
युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी उम्र अब 67 साल हो गई है. लेकिन 65 की उम्र तक रक्तदान किया है. अब आपका वक्त है. हम लोगों ने मिलकर रक्तदान की जो मुहिम चलाई है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है. कोशिश करें कि हर 3 महीने बाद रक्तदान जरूर करें. रक्तदान करने से किसी भी तरीके की कमजोरी और बीमारी नहीं लगती है, जबकि आप दिन ब दिन अपने आपको और युवा महसूस करेंगे. एक बार में लगभग 350-450 ml रक्तदान किया जा सकता है. जो शरीर 48 घंटे में रिप्लेस कर देता है. अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ष 14 जून को रक्तदान कीजिए और अपने साथ और लोगों को भी लाइए.
कौन रक्त दान कर सकता है
- उम्र: 18 से 65 साल के बीच
- वजन: कम से कम 50 किलोग्राम
- हीमोग्लोबिन: पुरुषों में 13 gm/dl और महिलाओं में 12.5 gm/dl से ज्यादा
- गैप: दो रक्तदान के बीच कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए
रक्त दान से पहले की तैयारी
- पिछले 24 घंटे में अच्छी नींद ली हो, कम से कम 5-6 घंटे
- दान से 4 घंटे पहले हल्का खाना खाया हो
- खूब पानी पिया हो
- शराब 24 घंटे पहले से नहीं पीनी चाहिए
दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन
पश्चिमी दिल्ली के हरी नगर घंटा घर के करीब स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर आज 13 जून को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. पेट्रोल पंप के मालिक पवन दीवान बताते हैं कि बीते 26 वर्ष से हर बार जून के महीने में रक्तदान शिविर और लगते हैं. क्योंकि जून के महीने में लोगों को गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां होती हैं. इस समय सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है. 2008 के बाद से लेकर 2026 तक हर साल जून के महीने में यह कैंप लगाया जाता है और लोग भारी संख्या में रक्तदान करने आते हैं. रक्तदान करने वाले सभी लोगों को भोजन और रिफ्रेशमेंट दिया जाता है. ताकि गर्मी में वह परेशान न हो. इसके अलावा पेट्रोल पंप में बैठने की सुविधा भी दी जाती है.
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