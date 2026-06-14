ETV Bharat / state

177 बार रक्तदान का महा-रिकॉर्ड: उम्र को मात दे राहुल शोलाहपुरकर आज भी बचा रहे लोगों की जिंदगियां

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के 67 वर्षीय राहुल शोलाहपुरकर का यह नारा "मेरी बारी पूरी हुई, अब आपकी बारी है". आज देश के हर युवा के लिए एक सशक्त प्रेरणा है. अपने जीवन में रिकॉर्ड 177 बार रक्तदान कर दूसरों को नया जीवन देने वाले राहुल मानवता की जीती-जागती मिसाल हैं. भले ही चिकित्सा नियमों के कारण 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद अब वह स्वयं रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा आज भी युवा है. अब उन्होंने 'रेड क्रॉस सोसाइटी' के साथ मिलकर समाज को जगाने का बीड़ा उठाया है.

वह जगह-जगह रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को इस महादान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि 177 बार खून देने के बाद भी राहुल आज 67 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त जिंदगी जी रहे हैं. उनकी यह सेहत उन तमाम भ्रांतियों को तोड़ती है, जो रक्तदान को कमजोरी से जोड़ती हैं. इस 'वर्ल्ड ब्लड डोनर डे' पर ईटीवी भारत ने राहुल शोलाहपुरकर विस्तृत बातचीत की और उनके जीवन की कहानी को जानने का प्रयास किया कि वह किस प्रकार युवाओं को जागरूक रहे हैं.

राहुल शोलाहपुरकर का 177 बार रक्तदान का महारिकॉर्ड (ETV Bharat)

177 बार रक्तदान का महारिकॉर्ड

राहुल शोलाहपुरकर बताते हैं कि सबसे पहली बार 18 वर्ष की आयु में रक्तदान किया था. इसके बाद से ही लगातार हर 3 महीने के अंतराल में रक्तदान किया और अभी तक 177 बार रक्तदान कर चुके हैं. इस सफर की शुरुआत 1977 में एनसीसी कैंप के दौरान शुरू हुई थी, जब 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने सभी को रक्तदान करने का आदेश दिया था. इस दौरान लाल किले पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जहां सभी लोगों ने अपना रक्तदान किया था. जब जानकारी मिली कि साल में चार बार ब्लड डोनेट किया जा सकता है. इसके बाद जैसे ही 3 महीने होते थे, लगता था कि अब रक्तदान करने का समय आ गया है और डोनेट करने पहुंच जाते थे. काम के सिलसिले में 3 साल नागपुर में बिताने पड़े. इस दौरान वहां 11 बार ब्लड डोनेट किया. 65 की आयु के दौरान केवल 2 साल के लिए इस काम को रोका था. क्योंकि हर्निया का ऑपरेशन हुआ था.

177 बार रक्तदान करने वाले राहुल शोलाहपुरकर (ETV Bharat)

65 साल की उम्र में भी रक्तदान

राहुल का जन्म 5 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ. वर्तमान में उनकी उम्र 67 है. ब्लड डोनेट करने के नियमों का पालन करते हुए 65 साल की उम्र के बाद से रक्तदान करना बंद कर दिया और यह संकल्प लिया कि अब वह युवाओं को जागरूक करेंगे कि वह ब्लड डोनेट करें और अपने को स्वस्थ रखते हुए दुसरो के जीवन को भी बचाएं. इस उम्र में भी राहुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनका हीमोग्लोबिन 15 है. सामान्य इस उम्र में लोगों का हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है.

राहुल बताते हैं कि जब इस बात का बीड़ा उठाया कि अब युवाओं को रक्तदान के लिए जागरूक करेंगे तब इसके फायदे और नियम बताना पहली प्राथमिकता रही. युवाओं को समझना जरूरी है कि रक्त की एक बूंद किसी के लिए जीवन दान बन सकती है. लेकिन लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई तरह मिथ और संचय है, जिनको समझान जरूरी है. युवाओं को जागरूक करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया. कैंप में आने वाले हर युवा को अपनी कहानी बताई और कहा कि अगली बार दो और लोगों को साथ मिलना. अब वही लोग अपने साथ सात से आठ लोगों अपने साथ रखते दान करवाने के लिए लेट हैं. शोलाहपुरकर भारत में रक्तदान की सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं. इसके चलते वह लोगों को देशभर में रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं.