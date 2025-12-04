ETV Bharat / state

स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में 29,427 यूनिट हुआ रक्तदान

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर कोटा-बूंदी में 204 शिविरों में एक दिन में रिकॉर्ड यूनिट रक्तदान हुआ. हाड़ौती के सभी ब्लड बैंक फुल.

कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रक्तदान करते युवक
कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रक्तदान करते युवक (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 10:51 PM IST

कोटा: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के 63वें जन्मदिन के अवसर पर हाड़ौती क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविरों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में एक साथ 204 स्थानों पर लगे रक्तदान शिविरों में 29,427 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश में एक दिन में एक संसदीय क्षेत्र द्वारा किया गया सबसे बड़ा रक्तदान अभियान बन गया. इस अभियान से हाड़ौती के सभी सरकारी व निजी ब्लड बैंक पूरी तरह भर गए हैं, अब आने वाले कई महीनों तक मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के ही रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा.

सबसे बड़ा कैंप सीमल्या में, 1033 यूनिट संग्रह: कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि यह अभियान पिछले डेढ़ महीने से चल रही तैयारियों का परिणाम है. भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के उत्साह ने इसे जनआंदोलन का रूप दे दिया. एक दिन में कोटा संभाग में इतना बड़ा रक्तदान पहली बार हुआ है. सबसे अधिक 1033 यूनिट रक्त सीमल्या (कोटा ग्रामीण) के शिविर में एकत्र हुआ. कोटा शहर में 164, कोटा ग्रामीण में 20 और बूंदी जिले में 21 शिविर लगाए गए. सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक चले इन शिविरों में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं. कई जगह तो रक्तदान के लिए वेटिंग चलती रही.

कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रक्तदान करते युवक
लोगों ने बढ़ चढ़कर में रक्तदान किया (ETV Bharat Kota)

13 जिलों के 52 ब्लड बैंक की 244 टीमें पहुंचीं: रक्त संग्रह के लिए कोटा-बूंदी के अलावा टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़ सहित 13 जिलों के 52 ब्लड बैंक की 244 टीमें आईं. इनमें 500 से अधिक चिकित्सा कर्मी शामिल थे. कई कैंपों में एक साथ एक दर्जन से अधिक टीमें तैनात करनी पड़ीं. लगभग 2000 भाजपा कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवियों ने दिनभर सेवा दी. कोटा शहर की हर कॉलोनी में 2-3 कैंप लगाए गए. कई संस्थाओं ने पहले से ही इच्छुक दानदाताओं का डाटा एकत्र कर टाइम स्लॉट दे दिए थे, ताकि भीड़ और इंतजार न करना पड़े, फिर भी युवाओं-महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं.

शिविरों में रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष राजेश बिरला, उपभोक्ता भंडार चेयरमैन हरिकृष्ण बिरला, स्पीकर ओम बिरला की पत्नी डॉ. अमिता बिरला, कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक चेयरपर्सन मंजू बिरला, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. कोटा शहर भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन, देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर, बूंदी जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा सहित सभी आठ विधानसभाओं के प्रभारी और पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाया.

