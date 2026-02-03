ETV Bharat / state

3 करोड़ से मसूरी कैमल बैक रोड होगी चकाचक, डीपीआर शासन को भेजी

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी की ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अहम कैमल बैक रोड के पुनर्निर्माण की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं. लंबे समय से जर्जर हालत और कार्य में देरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीते दिन एडीएम फाइनेंस केके मिश्रा के नेतृत्व में सभी संबंधित विभागों ने संयुक्त निरीक्षण किया. धनराशि स्वीकृत होते ही करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा.

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि पालिका द्वारा पहले ही कैमल बैक रोड के पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच लगाने को लेकर डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी थी, जिसे स्वीकृति भी मिली थी. हालांकि वित्त विभाग की आपत्तियों के चलते परियोजना अटक गई थी. पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी के लगातार प्रयासों के बाद अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के बाद परियोजना की संशोधित रिपोर्ट तैयार कर पुनः शासन को भेजी जाएगी. धनराशि स्वीकृत होते ही करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा.