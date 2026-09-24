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कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2; विजय नगर-दादा नगर मार्ग का पुनर्निर्माण शुरू, मिलेगी सहूलियत

विजय नगर-दादा नगर मार्ग का पुनर्निर्माण शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में मेट्रो विस्तार के काम के साथ-साथ अब आम लोगों की सहूलियत पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एक तरफ जहां कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता के बीच मेट्रो दौड़ने की तैयारियां तेज हैं. दूसरी तरफ कॉरिडोर-2 के एलिवेटेड सेक्शन से सटी सड़कों को चमकाने का काम शुरू कर दिया गया है. यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि शहर में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते जब सड़के जर्जर हो जाती है तो उनका निर्माण भी मेट्रो के द्वारा ही कराया जाता है. एक तरीके से कहें तो मेट्रो निर्माण के बाद सड़क को ठीक किया जाता है. बारिश के चलते विजयनगर स्टेशन से दादा नगर पुल की ओर जाने वाली सड़क जो की जर्जर थी, उसका पुननिर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इससे लोगों को आवागमन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो. इसी कड़ी में विजय नगर स्टेशन से दादा नगर पुल की ओर जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है. विजय नगर से दादा नगर की तरफ जाने वाला यह रास्ता शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गिना जाता है.