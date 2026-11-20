परकोटे की विरासत पर अब सरकार की दोहरी निगरानी, स्टेट और टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन
स्टेट हेरिटेज कमेटी की कमान मुख्य सचिव के पास रहेगी. विधायक, महापौर के साथ स्वायत्त शासन, कला-संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य होंगे.
Published : November 20, 2026 at 11:49 AM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए अब सरकार ने निगरानी और निर्णय प्रक्रिया का नया ढांचा तैयार किया है. परकोटे की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए स्टेट हेरिटेज कमेटी और टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन किया गया है. दोनों कमेटियां अलग-अलग स्तर पर काम करेंगी. एक ओर विरासत संरक्षण से जुड़े नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर तकनीकी मामलों की जिम्मेदारी विशेषज्ञ अधिकारियों के पास रहेगी. नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के एकीकरण के बाद समितियों की संरचना में ये बदलाव किया गया है.
जयपुर की ऐतिहासिक विरासत पर अब यूनेस्को की नजर है. विश्व धरोहर शहर का दर्जा मिलने के बाद परकोटे में लगातार बढ़ते अवैध निर्माण, ऐतिहासिक हवेलियों के ध्वस्तीकरण और संरक्षण नियमों की अनदेखी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. यूनेस्को ने प्रशासन से संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का जवाब मांगा है और 1 दिसंबर 2026 तक रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा तय है. रिपोर्ट से यूनेस्को संतुष्ट नहीं हुआ तो जयपुर की विरासत का जायजा लेने के लिए रिएक्टिव मॉनिटरिंग मिशन भेजा जा सकता है. ऐसे में विश्व धरोहर के तमगे को बरकरार रखने के लिए अब विरासत संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने और जवाबदेही तय करने के लिए स्टेट हेरिटेज कमेटी और टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन किया गया है.
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मुख्य सचिव करेंगे स्टेट हेरिटेज कमेटी की अगुवाई: स्टेट हेरिटेज कमेटी की कमान मुख्य सचिव के पास रहेगी. इसमें संबंधित विधायक और नगर निगम महापौर के साथ स्वायत्त शासन, कला-संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य होंगे. पुलिस आयुक्त और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल (वर्ल्ड हेरिटेज) को भी इसमें शामिल किया गया है. खास बात ये है कि अब परकोटा क्षेत्र के निवासियों और व्यापारियों की आवाज भी समिति तक पहुंचेगी. इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को जगह दी गई है. साथ ही इतिहासकार और हेरिटेज संरक्षण विशेषज्ञ भी समिति का हिस्सा होंगे.
तकनीकी मामलों पर अधिकारियों की टीम लेगी निर्णय: दूसरी ओर टेक्निकल हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के सचिव करेंगे. इस समिति में पर्यटन विभाग के निदेशक-कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक, मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम के मुख्य अभियंता और पुरातत्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. इस तरह विरासत संरक्षण से जुड़े तकनीकी पहलुओं में संबंधित विभागों के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है.
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यूनेस्को की पहचान बचाना बड़ी चुनौती: स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि जयपुर को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर की पहचान मिली थी, लेकिन इस पहचान को बनाए रखने के लिए परकोटे की ऐतिहासिक इमारतों और पारंपरिक स्थापत्य को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है. पुराने मकानों का जर्जर होना, ऐतिहासिक भवनों में बदलाव और अवैध निर्माण लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं. ऐसे में विरासत संरक्षण के लिए दो समितियों का पुनर्गठन किया गया है.
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