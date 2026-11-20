ETV Bharat / state

परकोटे की विरासत पर अब सरकार की दोहरी निगरानी, स्टेट और टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन

जयपुर की विरासत परकोटा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए अब सरकार ने निगरानी और निर्णय प्रक्रिया का नया ढांचा तैयार किया है. परकोटे की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए स्टेट हेरिटेज कमेटी और टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन किया गया है. दोनों कमेटियां अलग-अलग स्तर पर काम करेंगी. एक ओर विरासत संरक्षण से जुड़े नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर तकनीकी मामलों की जिम्मेदारी विशेषज्ञ अधिकारियों के पास रहेगी. नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के एकीकरण के बाद समितियों की संरचना में ये बदलाव किया गया है.